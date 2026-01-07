Sigur odlazi iz Hajduka u velikana s Otoka?!

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Mogao bi ove zime napustiti Poljud nakon četiri godine.

Nakon što je interes za kanadskog Hrvata Niku Sigura pokazao premierligaš Wolverhampton, javio se i škotski velikan Celtic, piše 24sata.

Iako je transfer bio blizu realizacije, trenutačno je na čekanju zbog toga što su čelnici Celtica odlučili promijeniti trenera i kompletan stožer. Wilfried Nancy dobio je otkaz nakon samo mjesec dana provedenih na klupi i u potrazi su za već četvrtim trenerom u sezoni.

Ako Sigur ode, to poteže onda i pitanje Frana Karačića i njegovog ostanka na Poljudu. Svi relevantni izvori potvrdili su da je njegova posudba u Osijek bila praktično gotov posao, ali je iznenada i bez konkretnog objašnjenja zaustavljena, lako moguće da je to i zbog Sigurovog mogućeg odlaska.