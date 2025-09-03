Sigur na okupljanju dao izjavu za kanadske medije: ‘Sretan sam u Hajduku, nadam se da ćemo se boriti za titulu’

Podijeli :

Amy Elle via Guliver

Niko Sigur nalazi se u Rumunjskoj s reprezentacijom Kanade koja se priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Baš u Rumunjskoj će Kanađani odraditi jednu pripremenu utakmicu s Rumunjima nakon čega će otputovati za Swansea gdje ih čeka ogled s Walesom.

Sigur je postao standardni član kanadske reprezentacije pod Jessejem Marschom koji je nekoliko puta rekao da bi nogometaš Hajduka trebao promijeniti svoju sredinu.

Upravo to su ga iz One Soccera upitali na okupljanju na što je Sigur rekao:

“Iza mene je nekoliko zanimljivih mjeseci. Još sam u Hajduku, tamo sam sretan. Dajem sve od sebe. Imamo novog trenera i igramo lijep nogomet. Nadam se da ćemo se boriti za titulu. I dalje želim napredovati, još sam mlad, uskoro slavim 22. rođendan. Očekuje me minutaža s nacionalnom momčadi, želim nastaviti dobro igrati za klub i mislim da će sve biti dobro u budućnosti.”