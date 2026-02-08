Sigur: Moram izaći iz svoje komfor zone

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u subotu porazio Slaven Belupo s 2:0, a nakon susreta je za klupsku televiziju splitskog kluba izjavu dao hrvatski Kanađanin Niko Sigur.

Niko Sigur imao je vrlo zapaženu ulogu u 2:0. pobjedi Bijelih protiv Slaven Belupa na Poljudu.

“Lijepo je opet pobijediti na Poljudu. Nakon prošle dvije utakmice, ovo danas smo stvarno trebali. Ne mislim da smo igrali najbolje, ali najvažnije je da smo pobijedili te se sada okrećemo novom susretu.”

Imao si nekoliko vrlo upečatljivih driblinga, prodora i kretnji po desnoj strani.

“Mislim da trebam izaći iz moje komfor zone i raditi to češće jer inače sam jednostavan igrač, više dodajem. Mislim da trebam pružiti više prema naprijed, tako da je to nešto na čemu želim raditi u ovoj polusezoni. Nekoliko puta je to bilo dobro, nekoliko ne, ali moji suigrači su mi pomogli što je dobro.”

Sljedećeg vikenda Hajduk igra protiv Osijeka u gostima.

“Doveli su neke igrače ove zime, gladni su. Naravno ne ide im najbolje, ali ovo je opasno vrijeme za igrati protiv njih. Znamo što znači njima, što znači nama. Jedva čekam utakmicu i nadam se novoj pobjedi”, zaključio je Sigur.