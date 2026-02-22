Sigur je zbog pljuvanja zaradio crveni karton protiv Rijeke: Evo kolika mu kazna prijeti

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u utakmici 23. kola HNL-a svladao Rijeku s 1:0 te je smanjio zaostatak za Dinamom na -5 bodova. Susret je osim gola Marka Livaje obilježio i crveni karton Nike Kristiana Sigura zbog pljuvanja prema Stjepanu Radeljiću.

Marko Livaja doveo je svoju momčad u vodstvo pogotkom glavom nakon preciznog ubačaja Darija Marešića. Na drugoj stativi ostao je potpuno sam te je s oko pet metara mirno pospremio loptu u mrežu za 1:0. Pogodak je bio regularan jer Stjepan Radeljić nije pravovremeno izašao i tako je zadržao Livaju u dozvoljenoj poziciji.

Razlog za to kašnjenje Radeljića pronašao se u tome što je nešto govorio Siguru dok je Kanađanin ležao na travnjaku, a sukob je potrajao i nakon gola Livaje. U tom trenutku je Sigur pljunuo u smjeru reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Za to bi Sigur mogao dobiti i veliku kaznu.

U Disciplinskom pravilniku HNS-a stoji:

Članak 50., stavak 2.

2) Ako je prekršaj počinjen pljuvanjem na protivničkog igrača ili osobu koja nije sudac utakmice izriče se: kazna zabrane igranja od dvije do osam utakmica