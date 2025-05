Šibenski kut: Prvenstvo je neregularno, na HNS je bačena ljaga, a predsjednika nema “na mapi”

Podijeli :

HNK Šibenik

Ono što se najavljivalo proteklih dana i tjedana u ponedjeljak je dobilo i službenu formu. Povjerenik natjecanja u SHNL-u Josip Brezni donio je odluku o oduzimanju HNK Šibenik dva boda zbog toga jer klub sa Šubićevca nije predočio dokaz da je Šibenik prije utakmice s HNK Goricom platio sva preostala dugovanja svojim bivšim trenerima Mariju Cvitanoviću i Damiru Čanadiju.

Ova odluka o -2 boda vrijedi za utakmicu 32.kola SHNL Šibenik – Gorica, a Šibenčanima će se oduzimati po dva boda za svaku preostalu utakmicu ove sezone, odnosno do dana ispunjenja obveze ili proteka od šest mjeseci. Odluke će provoditi povjerenik natjecanja, objavio je HNS.

Ako se nešto važnije ne dogodi, ovakvim scenarijom Šibenik se praktički već može opraštati od prvoligaškog statusa. S ova dva minus boda momčad sa Šubićevca je na 28 bodova, odnosno čak šest manje u odnosu na devetoplasiranu Lokomotivu, na svega tri kola do kraja.

Teoretski, Šibenik bi mogao nadoknaditi taj zaostatak da pobijedi sve do kraja, a raspored mu je iznimno težak i donosi mu dva domaća ogleda s Rijekom i Hajdukom, te gostovanje u Puli, ili da osvoji sedam bodova, a da pritom Lokosi izgube sve utakmice do kraja… Naravno, glavni preduvjet je da klub sa Šubićevca predoči konačno dokaze da je cjelokupan dug podmiren, i da to amenuje HNS!

Ovakav epilog, osim što je njime šibenski prvoligaš praktički izbačen u niži rang, ujedno predstavlja i neregularnost prvenstva, s obzirom na to da je upitno s kakvim motivom i momčadi će Šibenik nastupiti u tri preostala kola. A ti susreti mogu izravno odlučivati o ishodu borbe za prvaka. To baca ljagu i na cjelokupan Savez, koji se upravo nalazi u jeku natjecanja za novi ugovor o prodaji prava za prijenose SHNL-a i ostalih liga pod njegovom ingerencijom.

U nogometnom Šibeniku je inače odavno gotovo nemoguće doći do službene informacije o bilo čemu, posebice od predsjednika kluba Željka Karajice, koji se odavno potpuno medijski izolirao, a njegovi suradnici – suinvestitori Brašić i Dramac tek povremeno nešto prokomentiraju, i to uglavnom neslužbeno. Bilo je tako i kada je klubu bila isključena struja i voda, kada su igrači bili u štrajku, kada su odbili putovati na utakmicu u Koprivnicu, i kada je HNK Šibenik punio u nastavcima stranice sportskih rubrika, ali i onih crne kronike.

I sada je slična situacija, cijelo proteklo vrijeme do nas su stizale tek neke neslužbene (polu)informacije kako je Šibenik platio sva potraživanja prema Cvitanoviću i Čanadiju, međutim iz HNS-a nisu stizale nikakve informacije koje bi to potvrdile. Neposredno prije utakmice sa Goricom iz Šibenikove svlačionice je procurila vijest kako igrači neće zaigrati s Turopoljcima ukoliko im se ne predoči dokaz da o rješavanju tih problema, kako njihov golemi pošteni trud na terenu ne bi (p)ostao uzaludan. Kasnije se doznalo da je tek nekoliko minuta prije početka te utakmice netko iz vodstva kluba pokazao potvrdu da je plaćeno posljednjih 120.000 eura duga prema Mariju Cvitanoviću, te su igrači odlučili istrčati na teren, i zamalo pobijedili Goricu (završilo je 0-0).

Nakon objave vijesti iz HNS-a ponovno smo pokušavali doći do nekih komentara iz kluba, ali opet smo (jedva) dobili neslužbene informacije, po kojima je HNK Šibenik zaista uplatio posljednju ratu dugovanja prema Cvitanoviću (dug prema Damiru Čanadiju je prije već bio riješen) ali navodno odvjetnici Marija Cvitanovića osporavaju uplatu, tražeći podrijetlo novca, jer ta svota je uplaćena s neke njemačke banke, a ne onog HNK Šibenik!

Teško bi i mogao biti kada je račun kluba u blokadi od početka ožujka. Šibenik je uložio žalbu, telefonske veze sa Savezom su se upalile, i prema zadnjim informacijama čekaju se odgovori odvjetnika i HNS-a, nakon čega bi se napokon trebao raspetljati ovaj gordijski čvor zvan HNK Šibenik! Ako se to i riješi na pozitivan način za Šibenik, da mu se ne diraju bodovi zasluženo osvojeni na terenu misija zvana ostanak i dalje je živa, koliko-toliko.

U suprotnom, ne piše se dobro Šibenčanima, kojima tek slijedi tjedan istine jer se upravo rješava pitanje dobivanja ili nedobivanja licence. Podsjetimo, u prvom stupnju HNK Šibenik je uskraćena licenca za sva tri vodeća ranga natjecanja (SHNL, 1.SNL, 3.HNL).