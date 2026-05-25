Šibenik osniva novi klub: Cilj je kroz par godina doći u borbu za elitu

HNK Šibenik

Napokon je obznanjeno kada će se održati osnivačka Skupština novog nogometnog kluba u Šibeniku. U ponedjeljak 1. lipnja u zgradi šibenskog kazališta rodit će se novi klub Krešimirovog grada, o kojem se priča već mjesecima.

Nastavno na ranije aktivnosti vezane uz stvaranje stabilnog, transparentnog i dugoročno održivog modela razvoja nogometa u gradu Šibeniku, ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost kako će se osnivačka Skupština novog i pravno neovisnog sportskog subjekta, GNK Šibenik, održati u ponedjeljak 1. lipnja ove godine s početkom u 18 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku.

Cilj ove sportske inicijative je stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj sporta, s posebnim naglaskom na djecu i mlade sportaše te izgradnju dugoročno održivog sustava koji će doprinositi razvoju nogometa u Šibeniku.

“Osnivačka Skupština bit će otvorena za javnost te pozivamo sve građane, sportske djelatnike, navijače, medije i sve one kojima je stalo do sporta i budućnosti nogometa u našem gradu da svojim dolaskom podrže ovaj važan trenutak za šibensku sportsku zajednicu”, stoji u priopćenju Zajednice sportova Grada Šibenika.

“Važno je naglasiti da se u ovom trenutku ne donose zaključci o konačnom ishodu sudskog postupka, niti Zajednica sportova grada Šibenika na bilo koji način prejudicira odluke nadležnih pravosudnih tijela. Međutim, imajući u vidu ozbiljnost postojeće situacije, dugotrajnu blokadu računa, značajna financijska opterećenja i neizvjesnost daljnjeg funkcioniranja postojećeg subjekta, svjesni svih okolnosti potvrđujemo da se provode aktivnosti usmjerene prema stvaranju stabilnog modela budućeg funkcioniranja nogometa u Šibeniku”, kazao je Dario Kulušić, tajnik Zajednice sportova grada Šibenika, koji se najviše operativno uključio u projekt osnutka novog kluba.

“U posljednjih nekoliko mjeseci napravili smo kompletnu analizu svega onoga što nas čeka, uključujući i probleme na koje možemo naići u tom procesu. Ponavljam, podrška Grada i navijača najvažnija nam je u svemu tome. Šibenik je nogometni brend, i kao grad i kao klub. Sad krećemo od nule, od Županijske lige, ali bit ćemo favoriti u svakoj ligi u koju uđemo. Bez problema možemo klubu financijski osigurati natjecanje u drugom rangu, a pametnim i racionalnim poslovanjem možemo igrati i biti konkurentni i u SHNL-u”, ističe Kulušić.

Budući da je još uvijek aktualni, postojeći HNK Šibenik u stečajnom postupku, s vjerojatnim scenarijem gašenja, u gradu su odlučili ne čekati definitivnu smrt 93-godišnjeg kluba sa Šubićevca, te su proteklih nekoliko mjeseci pripremali teren za početak novog kluba, koji kreće od nule. A to znači da će se Građanski nogometni klub Šibenik, kako će se novi klub zvati, iduće sezone natjecati u županijskoj ligi, a protivnici će mu između ostalih biti kninska Dinara, tribunjska Mladost, Rudar iz Siverića…

Iako po defaultu novi klub nastavlja baštiniti sportsku povijest HNK Šibenika, ljudi koji rade na ovoj priči žele naznačiti jasnu distinkciju, te se uz novo ime priprema i novi vizualni identitet (grb), klub će imati i novo sjedište (Miminac 15), ali će svoje utakmice igrati i dalje na stadionu na Šubićevcu. Mlađe selekcije, kako ističu iz organizacijskog dijela, nastavit će se natjecati u ligama u kojima bi inače nastupali, i upravo će omladinska škola biti temelj na kojem će se graditi nova budućnost kluba.

GNK Šibenik će biti udruga građana, činit će ga Skupština od 9 članova, u kojoj su poznata sportska imena Šibenika, i ne nužno iz svijeta nogometa. U upravljačkom smislu imat će predsjednika, sportskog direktora i tehničkog direktora, koji su dokazani nogometni djelatnici, a logistički suport dat će gradska zajednica sportova Šibenika.

U gradu je prošle godine prvi spomen osnutka novog nogometnog kluba dočekan s otvorenim sumnjama, čak i protivljenjem, ali protokom vremena, događanjem nekih činjenica i nakon brojnih sastanaka predstavnika navijača, Funcuta s gradskim dužnosnicima ipak je prevladao stav da je ovakav scenarij najbolja opcija u aktualnim okolnostima.

Ljudi koji stoje iza ove nove nogometne priče sa Šubićevca tvrde da će ovaj projekt biti odgovoran, realan, podržan od najveće većine javnosti, s jasnim i transparentnim djelovanjem, te da je sportski cilj vratiti šibenski nogomet u vrh hrvatskog nogometa, tamo gdje po svemu – tradiciji, povijesti, imenima koje je dao i navijačima – pripada.

No, neshvatljivom nebrigom i neodgovornim poslovanjem, prvenstveno aktualne vlasničke vrhuške na čelu sa Željkom Karajicom, klub je doveden pred sam čin gašenja, a da pritom nitko nije na bilo koji način podnio račune javnosti ili, ne daj Bože, odgovarao za to.

Nadajmo se da GNK Šibenik neće doživjeti sličnu sudbinu i da se ovakav scenarij više nikada neće dogoditi sportu i gradu koji je dao toliko velikih imena u povijesti.