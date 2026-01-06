Šestorica igrača Hajduka mogu pregovarati s drugim klubovima, jedno ime posebno se ističe

Podijeli :

Foto: HNK Hajduk Split / Robert Matić

U Hajduku je u ponedjeljak održano okupljanje momčadi pod vodstvom trenera Gonzala Garcije uoči nastavka sezone. Splitski klub trenutačno zauzima drugo mjesto na ljestvici HNL-a, s bodom manje od vodećeg Dinama, a prvenstvo će nastaviti domaćom utakmicom protiv Istre u nedjelju, 25. siječnja, s početkom u 15 sati.

Na prozivci su se pojavila i dvojica igrača čiji se odlazak s Poljuda već neko vrijeme očekuje. Riječ je o Franu Karačiću, koji bi proljetni dio sezone trebao provesti u Osijeku, te Edgaru Gonzálezu. Španjolski branič bio je pred izlaznim vratima već nakon jedne polusezone, no pojavio se na okupljanju i dobio poštedu zbog ozljede.

Iako su njihovi odlasci vrlo izgledni u sljedećim danima, uprava Hajduka suočena je s važnom odlukom oko igrača kojima ugovori istječu na kraju sezone. Budući da u lipnju postaju slobodni igrači, već sada mogu pregovarati s drugim klubovima i dogovoriti besplatan odlazak na ljeto.

Riječ je o sljedećim igračima:

Ante Rebić (32) – 17 nastupa, tri pogotka i tri asistencije

Anthony Kalik (28) – 17 nastupa, dva pogotka

Marko Capan (21) – jedan nastup

Dario Melnjak (33) – 12 nastupa, jedan gol i jedna asistencija

Ismael Diallo (28) – dva nastupa

Ivan Lučić (30) – bez nastupa

Među imenima koja bi mogla besplatno napustiti Poljud najviše se ističe Ante Rebić. Iskusni napadač stigao je prije nekoliko mjeseci i potpisao ugovor do kraja sezone. Iako se u početku tražio, u završnici jesenskog dijela znatno je podigao razinu igre i prometnuo se u jednog od važnijih igrača momčadi, upisavši tri gola i tri asistencije u 17 nastupa.

Osim Rebića, ugovori istječu i Kaliku, Lučiću, Melnjaku, Diallu i Capanu. Od te skupine najznačajniju minutažu ima Kalik, iako ni on nije standardni član početne postave, već uglavnom ulazi s klupe.

Realno je očekivati da će dio tih igrača već tijekom zimskog prijelaznog roka napustiti Hajduk ako se pojavi odgovarajuća ponuda, dok bi ostali mogli pričekati kraj ugovora i potražiti novi klub tijekom ljeta.