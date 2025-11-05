Senzacija u osmini finala Kupa: Istra ispala od četvrtoligaša

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Nogometaši turopoljskog Kurilovca nadjačali su hrvatskog prvoligaša 2:1

Nogometaši hrvatskog četvrtoligaša Kurilovca nadjačali su Istru 1961 2:1 u osmini finala SuperSport Kupa. Riječ je o najvećoj senzaciji ovosezonskog kup-natjecanja u kojoj je aktualni član 3. NL Centar (četvrti rang po hijerarhiji) izbacio člana SuperSport HNL-a. Kurilovec iz Velike Gorice trenutačno zauzima šesto mjesto u svom prvenstvu i za vodećim Interom zaostaje devet bodova.

Istra 1961 je šestoplasirana momčad elitnog ranga. Prema Transfermarktu momčad Istre vrijedi 12,6 milijuna eura, a nogometaši Kurilovca nisu procijenjivani, odnosno nemaju trenutnu tržišnu vrijednost. Kurilovec je poveo u 13. minuti golom Matea Pršira. Drugi pogodak za domaću momčad iz Velike Gorice zabio je Dominik Furmek.

Istra je smanjila preko Salima Lawala u 75. minuti, no rezultat se nije mijenjao do samog kraja utakmice koja je bila produžena do 95. minute. Trener Istre Oriol Riera u ovoj utakmici nije koristio najvažnije igrače poput Darija Marešića, Vile Koskija, Josipa Radoševića, Stjepana Lončara i Vinka Rozića.