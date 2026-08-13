Selahi ipak ne dolazi u Hajduk? Novi direktor sportskog sektora Widzewa dao je znakovitu izjavu

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Mikolaj Barbanell via Guliver Images

Na Poljudu su posljednjih dana pokazali ozbiljan interes za Lindona Selahija (27), bivšeg veznjaka Rijeke koji je prošlog ljeta otišao u poljski Widzew Lodz.

Da Hajduk ozbiljno razmatra njegovo dovođenje, potvrdio je i agent Adrian Aliaj, no sada bi se cijela situacija ozbiljno promijeniti, i to zbog jedne izjave.

Novi direktor sportskog sektora Widzewa Łukasz Masłowski, koji je dužnost preuzeo tek 10. kolovoza, jasno je poručio da Selahija ne želi pustiti iz kluba. Podsjetimo, poljski mediji su prethodno tvrdili da je Selahi među igračima koje je Widzew spreman prodati.

“Što se tiče Selahija, u ovom trenutku ne vidim mogućnost da taj igrač ode. Upravo suprotno, smatram da je to igrač s kojim možemo graditi ovaj projekt i jako bih to želio. Razgovarat ću s trenerom, smatram da bi trebao ostati s nama i dobiti priliku boriti se za mjesto u početnoj postavi. Smatram da je vrijedan igrač, ali i vrijedan čovjek”, rekao je Masłowski.