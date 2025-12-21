Šego: Želja u 2026.? Samo jedno…

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Deset pogodaka u polusezoni učinak je Michelea Šege

Strijelac Hajduka nakon pobjede istaknuo je kako je momčad u većem dijelu utakmice imala potpunu kontrolu, unatoč trenutku koji je nakratko poremetio ritam.

“Potpuno smo kontrolirali utakmicu do tog gola, koji nas je, naravno, presjekao. Ipak, nastavili smo igrati u istom ritmu i na kraju pobijedili. Imao sam i ja još jednu situaciju jedan na jedan, ali je vratar odlično reagirao. To je nogomet – bit će još promašaja, nadam se što manje”– rekao je na početku.

Govoreći o individualnoj formi, naglasio je da iza sebe ima najbolju polusezonu u karijeri, ali je pritom istaknuo važnost momčadi.

– Nije na nama igračima da ocjenjujemo polusezonu. Od mene su se očekivali golovi, ali bez ove ekipe ne bi bilo ni mene. Ovo je definitivno najbolja polusezona moje karijere, iako znam da može i bolje. Ljudi koji su mi bliski znaju koliko vjerujem u sebe i da nikada neću odustati – poručio je.

Za 2026. godinu ima jasnu i kratku želju.

– Želim titulu.

Na kraju se obratio i navijačima Hajduka.

– Dat ćemo sve od sebe, idemo utakmicu po utakmicu. Svim navijačima želim sretne blagdane. Sada slijedi odmor i pripreme za novu polusezonu – zaključio je

“