Šego za SK: Nije mi ovo najljepši gol karijere! Vrime je? Nikad se ne zna

HNK Hajduk Split

Prekinut je niz Hajduka od 11 kola HNL-a bez ijednog poraza. A prekinuo ga je upravo njihov bivši igrač Michele Šego i postao junak svog Varaždina. Iako će skromni Šego priznati da nije samo on heroj u ovoj priči.

Hajduk je pred više od 10.428 gledatelja pao u baroknom gradu. A golčinom s 30-ak metara srušio ga je igrač koji je s Poljuda službeno otišao prije dvije godine. Igrač HNL-a poznat po tome i da mu ljudi često krivo izgovaraju ime (kaže se Mikele, a ne Mišel), Michele Šego (24) javio se za Sport Klub i opisao emocije dan nakon slavlja Varaždina koji drži peto mjesto tablice.

“Malo su pomiješane emocije, ali što je tu je. Mislim sad, junak, mislim da je cijela momčad baš baš dobro odigrala. Sad je izbacilo mene, drugi put će nekog drugog, ali evo Bogu hvala, tako je kako je”, rekao nam je Šego pa dodao da nije slavio gol protiv bivšeg kluba te da to neće činiti ni ubuduće.

U Varaždinu je bila i sjajna atmosfera, koja Šegi nije stvarala dodatni pritisak, dapače.

“Vrhunski. Bilo bi nam drago da je tako svako kolo. Znamo da Hajduk puni stadione gdje god dođe, iako nama i dok su domaće utakmice na stadionu bude dosta ljudi, ali jučer je baš bila vrhunska atmosfera. Zbog toga na kraju krajeva igramo nogomet. Da igramo pred punim tribinama, da je što više ljudi, mislim da svi uživaju u tome.”

U 43. minuti Šego je zabio možda i najljepši gol dosadašnjeg dijela HNL sezone. Mamić je presjekao pogrešno dodavanje Hrgovića, Šego je pokupio loptu, povukao desetak metara pa zapucao sa 30 metara i pogodio u rašlje Kalinićeva gola. Priznao je nakon utakmice da mu to nije najdraži gol karijere, ali za Sport Klub kaže – nije ni najljepši.

“Ljepši sam dao za Hajduk u Istri iz voleja, još lijevom nogom. Mislim da su tu negdje, možda mala prednost tom golu u Puli”, kaže nam Šego.

A za Hajduk Šego je zabio jedan gol u 15 nastupa, upravo taj koji je spomenuo u pobjedi Splićana 5:1 u svibnju 2018. Junak iz Varaždina pohvalio je nakon nedjeljnog okršaja svoje suigrače, a odao nam je i ‘tajnu’ ovakve momčadi koja dosad u HNL sezoni ima tri poraza u 12 kola.

“Mislim da smo mi bili baš jako dobri. Trener nas je jako dobro pripremio do najsitnijeg detalja kao i svaku utakmicu. Odgovorili smo na baš sve zahtjeve, bili smo stabilni u obrani, prema naprijed opasni, tako da stvarno sve pohvale ekipi. Non stop smo na okupu i nije se mijenjalo puno igrača od prošle godine. Trener nas je stvarno super posložio i to što smo stalno skupa sigurno je veliki plus, družimo se svi i van terena, baš smo ekipa.”

Šego i Dimitar Mitrovski čine se kao dobitna kombinacija. Kako to sve funkcionira na terenu, tako funkcionira i izvan terena.

“Slažemo se super, i van terena smo dobri, bili smo i ovo ljeto skupa na odmoru. Imamo tu kemiju u igri, znamo napamet tko gdje stoji, sigurno jedan veliki plus za nas.”

Može li se Varaždin boriti za Europu?

“Ne bih htio ništa puno prognozirati. I trener nam stalno govori da idemo utakmicu po utakmicu, tako i idemo, ali da smo mlada momčad – jesmo. Da smo svi željni dokazivanja – isto jesmo. Zašto ne ciljati i Europu, nije nam zabranjeno sanjati. Potrudit ćemo se da to i ostvarimo, težimo ka tome.”

Prokomentirali smo i kako vidi HNL ove sezone.

“Jako je dobar. Mislim da je dobro što jedna ovako underdog momčad kao što smo mi da je dobra, jer je odmah zanimljivija i liga. Zanimljivije je jer je i gore borba na vrhu i mislim da nas čeka zanimljiva sezona. Prvak? Neka bolji pobijedi.”

Ne bori se Šego više s ozljedama, u super je formi, pa je logično pitanje bilo – misli li da je ovo njegov najbolji period karijere?

“Je. Konačno sam zdrav nakon te dvije, tri godine nakon što su stalno bile neke ozljede, što manje što veće. Ljudi ne znaju što sam sve prolazio van terena, pod kakvim bolovima sam igrao. Kažem, tome je sad došao kraj i zahvalan sam Bogu na tome i ljudima koji su me izliječili, obitelj Kapulica, s njima radim u Zagrebu. Otkako radim s njima nisam imao nijednu ozljedu i nadam se da će se tako i nastaviti. Kad si ozlijeđen je najgore, tad ne možeš pokazati svoje pravo lice. Ja sam sad zdrav i mislim da se pokazujem u dobrom svjetlu. Sad kad imam kontinuitet mislim da je to puno bolja priča. Kad si zdrav, onda se jedino tad možeš pokazati.”

Sada mu je 24, ali kada je pravo vrijeme za napraviti taj iskorak i preseliti u neku ligu izvan Hrvatske?

“Mislim da nitko ne zna kad je pravi trenutak za otići iz HNL-a. Ovdje sam baš sretan, uživam u nogometu, a kad je vrijeme za dalje, to samo dragi Bog zna. Ne mogu ništa više od toga reći.”

A navijači Hajduka vjerojatno najviše iščekuju i odgovor na ovo pitanje – vrime je?

“Nikad se ne zna u nogometu.”

A sat vremena prije okršaja u Varaždinu počela je i utrka Formule 1 u Brazilu koju ste mogli pratiti na Sport Klubu. Tu je bilo baš svega, crvena zastava, izlijetanja, a na kraju cijelog tog kaosa – vozač Red Bulla Max Verstappen sa 17. startne pozicije stigao je do pobjede na mokrom Interlagosu. Šego je veliki ljubitelj Formule 1, ali i navijač Maxa Verstappena. Zato smo i to prokomentirali za kraj:

“Završila mi je utakmica, a utrka je još trajala. Počela je sat vremena prije moje utakmice. I onda su mi prijatelji pisali, ajde upali, taman stigneš pogledati kraj. I onda sam još dvaput kasnije pogledao sažetke, nisam mogao vjerovati što se sve sve dogodilo, baš prezanimljivo. Što mi se sviđa kod Maxa? Killer instinkt.”