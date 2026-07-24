Šego: Svaki put kad igramo dobro protivnik je slab, nikada nije do nas

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Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk ide na Cipar s lijepom prednošću, Pafos je na Poljudu izgubio 2:0.

Poslije velike pobjede nad Pafosom 2:0, strijelac vrhunskog pogotka Michele Šego je rekao:

“Bogu hvala na svemu. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Kontrolirali smo, nakon drugog pogotka smo se povukli. Svi koji su igrali su pomogli. Drago mi je da smo pokazali da dišemo jedan za drugoga. Imamo iz prvog pretkola lekciju. Nadam se da smo naučili i da ćemo sačuvati ovaj rezultat.”

Upitan je i je li očekivao ovako slabi Pafos.

“Svaki put kad igramo dobro protivnik je slab, nikada nije do nas. Mislim da smo bili dobri, Bogu hvala na tome.”

Otkrio je i što mu je rekao David Luiz

“Meni je Chelsea najdraži klub iza Hajduka. Njega sam gledao kada je osvojio Ligu prvaka. O tome smo pričali, rekli da ćemo razmijeniti dresove.”

Posvetio je pogodak…

“Bogu prvom, onda curi, obitelji i prijateljima.”