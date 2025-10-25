Šego: Radim sve kao što sam i do sada radio. Sve je super!

Michele Šego zabio je treći gol u posljednje dvije utakmice.
Protiv Gorice se u strijelce upisao iz jedanaesterca, a nakon utakmice Šego je iznio svoje dojmove:
“Mislim da smo opet odigrali odličnu utakmicu. Bili smo agresivni i kompaktni i na kraju zabili tri gola, idemo sretni kući”, rekao je Šego, a na pitanje o svojoj dobroj formi odgovorio je:
“Radim sve kao što sam i do sada radio. Sad se otvorilo, nagradilo me, ekipa me podržava u tome. Sve je super.”
Slijedi kup s Cibalijom pa gostovanje u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Kako se pripremiti za dvije utakmice u tjedan dana?
“Ne znam, vidjet ćemo, to je pitanje za trenera. Idemo se odmoriti, a onda ćemo analizirati iduće protivnike”, zaključio je Šego.
