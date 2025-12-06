Šego: Ne znam ni ja koliko je nadoknade bilo. Nemoguće nešto, ali…

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa, utakmici 16. kola HNL-a, nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su remizirali 1:1 na maksimirskom stadionu.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 68. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1:1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

POVEZANO Ibanez za SK: Mislim da je trebao biti penal za Dinamo Podjela bodova na Maksimiru: Splićani bili nadomak pobjedi, a u 102. minuti se ukazao Hoxha!

Dojmove je otkrio strijelac Hajduka, Michele Šego.

“Drago mi je zbog gola, ali ostaje veliki žal na kraju. Bili smo blizu pobjede, ali to je nogomet, idemo dalje. Teren? Bilo je teško. Mislim da su gledatelji dobili derbi koji su tražili. Dosta kartona, tenzija, ali na kraju ruka ruci i svatko svojim putem.

Moj pogodak? Razumijemo se Iker Almena i ja dobro. Je li me gađao ili nije ne znam, ali došla je do mene i Bogu hvala ušla je. Dinamo nas je stiskao na kraju. Duga lopta, dobro su izreagirali, za njih je dobro završilo. Pohvalio bih ekipu. Drugo poluvrijeme smo dobro stajali na terenu. Ne znam ni ja koliko je nadoknade bilo. Nemoguće nešto, ali svaka čast svima”, rekao je Šego pa dodao:

“Koliko sam zadovoljan s bodom? Ostaje veliki žal, ne mogu reći da smo zadovoljni. Atmosfera je bila dobra. Svaka čast i našim navijačima koji su popunili gostujući sektor. Dinamo? Svaka čast njima, ali držimo se sebe i ne komentiramo druge.

Slijedi nam borba do kraja. Čekaju nas još dvije utakmice do kraja polusezone. Je li ovo moja najbolja polusezona? Sigurno da je. Od prvog dana ekipa me podržavala i vjerovala u mene. Nadam se da ćemo tako nastaviti”, zaključio je Šego.