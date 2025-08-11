Šego je napokon prekinuo loš niz: ‘Gol mi znači sve, nadam se da se sad otvorilo’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk je slavio 2:0 na Poljudu protiv Gorice u drugom kolu HNL-a te održao maksimalan učinak na početku prvenstva.

Splićani su oba gola postigli iz kaznenih udaraca, a drugi je realizirao Michele Šego. Tribine su u jednom trenutku skandirale njegovo ime, na što kaže:

“Proradile su emocije kada sam to čuo. Drago mi je da su vjerovali u mene. Ovaj gol mi znači sve. Nadam se da mi se sad otvorilo, ali neću davati neke velike najave. Treba se nastaviti dokazivati.”

POVEZANO Garcia zadovoljan: ‘Imamo prostora za napredak, a ovime smo pokazali timski duh’ Bamba nakon pobjede: ‘Svaka utakmica u Hajduku je kao finale, možete očekivati više’ Hajduk se ne šali, na vrhu je zajedno s Dinamom

Osvrnuo se i na šest promjena u početnoj postavi u odnosu na prošlotjedni susret s Istrom:

“Da, to nam je bila velika prilika za dokazivanje. nadam se da smo je iskoristili. Pokazali smo širinu i pobijedili, to nam je najbitnije. Trener nam je na poluvremenu rekao da igramo dobro i što trebamo u taktičkom smislu popraviti. Poslušali smo ga i izborili ta dva penala. Slijedi gostovanje u Albaniji, očekujem pobjedu. Trebamo se odmoriti i gaziti dalje”.

Šego je ovim golom prekinuo loš niz od čak 20 utakmica bez pogotka.