Šego: Imali smo 3:0, ali panike ipak nije bilo

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige nakon što su s ukupnih 3:2 izbacili slovačku Žilinu. U uzvratu na gostovanju poraženi su 2:1, no prednost od 2:0 iz prve utakmice bila je dovoljna za prolazak.
Splićani su poveli u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena pogotkom Aleca van Hoorenbeecka. Domaćin je izjednačio u 53. minuti preko hrvatskog napadača Marka Roginića, dok je konačnih 2:1 postavljeno autogolom Darija Melnjaka u prvoj minuti sudačke nadoknade.
Unatoč porazu, Hajduk je zadržao ukupnu prednost i osigurao mjesto u drugom pretkolu, gdje ga očekuje ciparski Pafos. Prvi susret igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat zakazan za 30. srpnja na Cipru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!