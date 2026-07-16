Šego: Imali smo 3:0, ali panike ipak nije bilo

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige nakon što su s ukupnih 3:2 izbacili slovačku Žilinu. U uzvratu na gostovanju poraženi su 2:1, no prednost od 2:0 iz prve utakmice bila je dovoljna za prolazak.

Splićani su poveli u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena pogotkom Aleca van Hoorenbeecka. Domaćin je izjednačio u 53. minuti preko hrvatskog napadača Marka Roginića, dok je konačnih 2:1 postavljeno autogolom Darija Melnjaka u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Unatoč porazu, Hajduk je zadržao ukupnu prednost i osigurao mjesto u drugom pretkolu, gdje ga očekuje ciparski Pafos. Prvi susret igrat će se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat zakazan za 30. srpnja na Cipru.

Utakmicu je prokomentirao Michele Šego: “Bio je drukčiji intenzitet. Probali smo promijeniti neke stvari na poluvremenu, nije išlo, ali, hvala Bogu, prošli smo dalje. Mislim da čak i nije bilo panike na kraju, znamo da si ne smijemo to dopuštati, imali smo 3:0. Sad ćemo se pripremiti za Pafos. U drugom dijelu smo napadali s dva napadača, to nije bilo dobro. Trener je tražio da budemo usko postavljeni, nije išlo, ali smo prošli dalje, što je bitno.”