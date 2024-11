Schildenfeld za SK uoči Borussije: ‘Igrači koji nedostaju Bjelici su nezamjenjivi’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Gordon Schildenfeld, bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije, prošlog je tjedna preuzeo NK Vukovar 1991 i momčad vodio do pobjede u derbiju Prve NL gdje su na domaćem terenu s minimalnom razlikom svladali Dubravu. U razgovoru za Sport Klub dotaknuo se debija na novom trenerskom angažmanu, ali i otkrio što očekuje od susreta Dinama i Borussije te nastavka HNL sezone.

Vukovar je do pobjede stigao pogotkom “džokera s klupe” Vanje Pelka u 73. minuti te s važna tri boda preuzeo vrh ljestvice. Isti broj bodova uz lošiju gol razliku nakon 16 kola ima i Opatija kod koje će Schildenfeldova momčad gostovati već u petak.

Za početak, čestitke na novom poslu i pobjedi u de(r)biju. Krštenje je bilo zaista vatreno, sami početak i odmah dvije važne utakmice. Koliko ste zadovoljni onime što je momčad pokazala protiv Dubrave?

Novi posao, zaista je interesantno. Dva derbija odmah na početku stvarno su situacija ‘ili jesi ili nisi’. Nismo stigli puno toga mijenjati, bilo je hladno i dosta problema s terenom.

Što se tiče Dubrave, bili smo svjesni da nas čeka težak protivnik – igraju dobar nogomet, dobri su s loptom. Imali smo nekoliko šansi na otvaranju koje je trebalo iskoristiti, srećom, nije nam se obilo o glavu. Na kraju smo došli do pogotka onako kako smo planirali. Nije bilo lako, ali važno je da smo došli do tri boda. Dečki su to odlično odradili, a žao mi je što vremenski uvjeti i loš teren nisu dopustili da gledamo odličan nogomet kakav ove dvije ekipe mogu pružiti.

Dobro poznate Dinamo, ali i Bundesligu. Kakav je Borussia protivnik i koliko Modrima situaciju otežavaju izostanci Sučića, Ademija i Mišića?

Dinamo je krenuo dobro u Ligi prvaka, ne toliko dobro u HNL-u. Borussia je odradila finale ovog natjecanja nekoliko puta i sigurno znaju što rade. Našima će sigurno biti puno teže bez ova tri igrača koja trenutno smatram nezamjenjivima, ali ipak vjerujem da se i Dinamo nešto pita.

Igra se na Maksimiru – stadion svakako nije dobar, ali teren je i domaći su pokazali da mogu. Protiv Borussije moraju ići s maksimalnom koncentracijom, to je jedini recept s kojim se može do bodova. Sretno im bilo, neće biti lako, ali navijamo i uz njih smo.

Mislite li da bi ova utakmica mogla biti dobar korak na putu prema nokaut fazi?

Teško mi je reći obzirom da se radi o novom formatu Lige prvaka. Protivnici su teški, svi nešto počnu rano računati, a na kraju se često zeznu. Treba ići utakmicu po utakmicu i izvući maksimum iz svake. U ovako velikom natjecanju svatko svakoga može dobiti i na kraju ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno.

Spomenuli ste prvenstvo, Dinamo je u prošlom kolu remizirao s Rijekom, a Hajduk s Osijekom. Koga vidite kao favorita nakon 14 kola?

Zasad najzrelije igra Hajduk, znaju što rade. Imaju iskustva, a euforija se svela na minimum i tu velike zasluge pripisujem Gattusu. Splićani igraju na svoju kvalitetu, pokazuju onaj Hajdukov borbeni duh i ne prosipaju bodove. Tu su Livaja i Rakitić, a posebna motivacija su i navijači.

Ipak, prvenstvo je dugo. Dinamo je Dinamo, čekam ih da se dignu i ustale u prvenstvu. Igraju dva natjecanja i nije lako kombinirati ako nemaš širinu. Moram spomenuti i Osječane koji su me iznenadili u utakmici protiv Hajduka. Bili su bolji taktički, a gostima je bod donio onaj prekid u kojem su se odmorili i preokrenuli utakmicu.

Unatoč dobrim rezultatima u Ligi prvaka, navijači Dinama su nakon niza razočaranja u prvenstvu iskazali nezadovoljstvo Nenadom Bjelicom. Očekujete li da će se na kraju sezone plakati za Jakirovićem?

Sergej Jakirović je radio dobar posao, rezultati to pokazuju i to se ne može prikriti. Ipak, Bjelica je ozbiljan trener i to je odluka kluba koju treba poštivati. Kad je došao, svi su bili oduševljeni dobrim rezultatima, a onda je vrlo brzo isplivao taj hrvatski mentalitet – čim krene lošije, odmah se traži krivac, sve je sumnjivo i sve se preispituje. Nitko nikad nije dobio sve utakmice, trebamo nastaviti pružati podršku i bodriti ekipu te poštivati odluku kluba. Rano je bilo što govoriti, nakon šest mjeseci će se moći donositi zaključci.