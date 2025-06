Schildenfeld za SK: Bila je žestoka fešta! Moramo se pojačati, ali ne letimo u snovima

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Slavonski nogomet poslije 7 godina opet ima dva prvoligaša. Uz Osijek od nedjelje je to u Vukovar 1991. Momčad iz grada heroja u odlučujućoj utakmici za ulazak u HNL slavila je protiv rivala iz Opatije, i poslije 25 godina vratila gradu sa Dunava status prvoligaša.

Ovaj veliki uspjeh potpisao je na klupi Gordon Schildenfeld, bivši član Vatrenih, sa 29 nastupa u dresu hrvatske reprezentacije (1 gol). Šifo je na klupu Vukovara sjeo na polusezoni zamijenivši iskusnog Branka Karačića, i u svojoj rookkie sezoni odmah polučio veliki rezultat. Kao svojevrsna verzija Radomira Đalovića u rangu više.

Četrdesetogodišnji Šibenčanin burno je sa svojim igračima, stožerom i navijačima te prijateljima kluba proslavio ovaj uspjeh.

“Naravno, ne ulazi se u elitu baš svaki dan ha, ha. Jesmo, proslavili smo, bilo je lipo, veselo i žestoko, znaju bome Slavonci slaviti…a ne samo mi Dalmatinci.”

Gordon je naravno sretan plasmanom u HNL, ali još ga je jedna stvar oduševila.

“Bio je pun stadion u Borovom naselju, prvi put ove sezone, pokazali su ljudi u gradu da vole nogomet, da vole i prate svoj klub i to nas je odmah razveselilo i dodatno motiviralo. Drago mi je da su ljudi prepoznali prvenstveno trud igrača, da su došli u velikom broju. Igračima je to puno značilo, i to su pokazali na terenu. Zasluženo smo ušli u elitu, i to je proslavljeno na dostojan način. Sad nam se dan, dva nakon polako slažu lego kockice, da dođemo u normalu ha,ha…”

Vrijeme fešte i radosti će brzo proći, dolazi vrijeme otriježnjenja, razdoblje u kojem se mora početi ozbiljno slagati mozaik prvoligaškog kluba, ne samo što se momčadi tiče. Jedna od prvih ako ne i prva tema na meniju je ona – trenerska?

“Pa, je, ugovor s klubom mi istječe ovo ljeto, već smo načeli tu temu i vjerujem da ću ostati na klupi Vukovara. Da, slažem se s vama, ovo je i za mene jedan veliki uspjeh, na početku trenerske karijere. Ali, i za sve igrače koji su sudjelovali u ovom rezultatu, za klub u cjelini…Ali, na koncu i za grad jer dugo nisu imali prvoligaša.”

Vukovarci su dan nakon pobjede na travnjaku saznali da su dobili licencu za HNL, ali će kao domaćini igrati na stadionu Cibalije u Vinkovcima.

“Igrat ćemo u Vinkovcima i tamo dočekivati naše velikane Dinamo, Hajduk. Ljudi će dolaziti na utakmice, zaželjeli su se prvoligaškog nogometa, i bez obzira šta nećemo igrati u Vukovaru to će biti prava nogometna fešta svaku utakmicu, posebno kada nam dođu velikani…Ljudi vole, žive nogomet ovdje. Sigurno ćemo imati jaku podršku sa tribina.”

Šifi se očito dopao život u Slavoniji.

“Apsolutno, tek sad kada sam počeo živjeti tu, u slavonskoj ravni osjetio sam iz prve ruke tu toplinu ljudi, ali i ljubav prema nogometu. I drago mi je da sam baš ja kao trener Vukovara u situaciji da ljudima pružimo to zadovoljstvo.”

Svjestan je bivši reprezentativac i friški trener da mu neće biti lako u eliti, s ograničenim budžetom?

“Znamo naravno što nas čeka, trebaju se mnoge stvari i kockice posložiti, HNL je nešto sasvim drugo u odnosu na drugi rang, i vjerujem da će ljudi u klubu napraviti sve da Vukovar bude čim konkurentniji. Ali, evo, tu smo, u HNL-u, i to nas čini sretnim, ali i gura da budemo još bolji u tom društvu, i radujemo se tom izazovu.”

Slučajevi Rudeša, Hrvatskog dragovoljca, ali i na jedan način Šibenika dovoljno su upozorenje da novaci u HNL-u u startu budu označeni kao prvi kandidati za ispadanje?

“Nije lako, kao što sam rekao razlika između prve i druge lige je ogromna, u kvalitetu, ritmu, brzini… Moramo se pojačati, složiti konkurentnu momčad, ali i vidjeti na kakav stil nogometa se odlučiti. Puno toga ovisi o financijama, proračunu, ali ne smijemo pogriješiti u izboru igrača koji će doći. Moramo analizirati i postojeći kadar, i onda vidjeti što nam treba. Realni smo, ne letimo u snovima, slagat ćemo momčad i sve što treba u klubu, idemo korak po korak i nadam se da će to dobro završiti.”

Poznavajući Šifu, njegovu predanost kao igrača ne sumnjamo da će i kao trener napraviti dobru karijeru. Već je pokazao da u njemu čuči trenerski potencijal, a Vukovar je za njega idealna pozornica da krene dalje u često neizvjesni trenerski put.