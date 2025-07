Schildenfeld o premijeri u SHNL-u: ‘Jedva čekam promijeniti mišljenje javnosti’

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Nogometaši Vukovara će u petak gostovati kod Lokomotive i upisati premijerni nastup u najvišem rangu hrvatskog nogometa.

Premijeru kluba u HNL-u je najavio trener Gordon Schildenfeld:

“Ako ekipa bude smirena i koncentrirana što je naš cilj, mislim da imaju što zapokazati. Ja tu ljestvicu stavljam nama na nekakav početak. Put? Put je da budemo, kvalitetu imamo, to smo pokazali sami sebi, to je ono najbitnije da dečki sami sebi pokažu što mogu. Mislim da to smo mi vidjeli na pripremama, da smo borbeni, da smo agresivni, to definitivno, a igrati nogomet znamo. Prvi je cilj ostati u ligi.

Znamo da će biti borba, znamo da nam neće biti lako i to je to. Sve ovo drugo je nešto između nas, naravno mi smo svi sportaši i svi želimo pobjeđivati svaku utakmicu, znamo da ćemo u nekim utakmicama i patit, u nekim, a nadam se, biti bolji i jedva čekamo da to krene, da vidimo gdje smo.”

Na pitanje hoće li dolaziti još igrača odgovara:

“To bih ja ostavio nekako upravi, naravno da su uvijek dobro došli i da znamo da će se krajem prijelaznog roka dogoditi neki transferi koji pojačava klub.”

Za kraj se bivši Vatreni osvrnuo na činjenicu da je javnost već otpisala Vukovar uoči prve utakmice:

“Pa je, mislim da je lijepo tako kad ljudi razriješe svih dužnosti na početku bez da je liga krenula, tako da nadam se, odnosno uvjerujem se da imamo što pokazati i jedva čekam promijeniti to mišljenje.”