Sastanak na Maksimiru nakon katastrofe protiv Celte, poznata sudbina Kovačevića

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Četvrto kolo Europske lige bilo je bolno za Dinamo.

Celta Vigo razočarala je navijače Dinama slavivši 3:0 na Maksimiru, zbog čega se opet sve glasnije počelo pričati o smjeni Marija Kovačevića. Kako doznaje tportal, od toga neće biti ništa.

Zvonimir Boban i Kovačević su dan nakon loše predstave protiv Celte održali sastanak. Zaključak sastanka je da u klubu nema nikakvog govora o smjeni.

Tako se trener Dinama u potpunosti može posvetiti pripremama za prvenstvenu utakmicu protiv Istre 1961 koja je na rasporedu u nedjelju u Puli od 16 sati.