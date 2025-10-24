Šarlija: ‘Ovo je možda moj najljepši pogodak u karijeri’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u prvoj utakmici 11. kola SuperSport HNL-a slavio na gostovanju kod Gorice rezultatom 3:1. Tom pobjedom Splićani su preuzeli vrh ljestvice s 25 bodova, tri više od Dinama, koji svoju utakmicu ovog kola igra u ponedjeljak protiv Vukovara.

Momčad trenera Gonzala Garcije dominirala je većim dijelom susreta te povela već u četvrtoj minuti pogotkom Zvonimira Šarlije. Prednost su do sredine drugog poluvremena povećali Michele Šego i Niko Sigur, dok je poraz Gorice ublažio Filip Čuić.

Hajduk slavio u Gorici i privremeno preuzeo vrh HNL-a Garcia nakon pobjede pohvalio jednog igrača: ‘On je fantastičan igrač i čovjek, sretan sam što ga imamo’

Stoper Hajduka Zvonimir Šarlija nakon utakmice je za Novu TV izjavio:

„Odigrali smo jako dobro oko 70 minuta, a u završnici smo malo patili. Gorica je kvalitetna momčad, iako trenutno nisu u najboljoj formi. Imaju nekoliko odličnih pojedinaca i zabili su nam zaista lijep gol. Zadovoljni smo pobjedom, iako uvijek ostane mala žal zbog primljenog pogotka.“

Na pitanje je li postigao najljepši gol u karijeri, odgovorio je uz osmijeh:

„Možda i jest, nisam ih puno zabio. Nedostajalo nam je pogodaka iz prekida i često smo o tome razgovarali. Danas sam zabio gol, upisao asistenciju i izborio penal – to mi jako puno znači.“