Šarlija: Jedva čekam da se potučemo s Rijekom

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a. Golove za pobjedu Hajduka zabili su kapetan Filip Krovinović u petoj minuti utakmice i Michele Šego u 94. minuti. Osijek je od 65. minute igrao s igračem manje nakon što je lijevi bek Roko Jurišić dobio drugi žuti karton. Komentar nakon utakmice dao je Hajdukov stoper Zvonimir Šarlija.

“Rani gol nam je olakšao put, ne može bolje nego otvoriti pogotkom. Ne mogu reći da smo baš dominirali, da je bilo lagano. Osijek je bio odličan, agresivan, rastrčan. Slična utakmica kao u Koprivnici, puna intenziteta. Nakon prvih 15 minuta smo se stabilizirali, uzeli inicijativu. Drugo poluvrijeme smo imali 5-10 minuta u ‘crvenom’, ali smo poslije iskontrolirali njihove napade”, kazao je u uvodu.

Garcia: Ne znam hoćemo li biti prvaci, ali… Sopić: Radi ovakvih utakmica je Hajduk prvi, a mi zadnji

Recept za sigurnu obranu?

“Znate što je recept? Da se Krovinović prvo poluvrijeme dva puta vrati, skine Jakupoviću s glave, a drugi put ukliže. Nije recept ni Šarlija, ni Mlačić, ni Hodak, ni Hrgović. To su i ovi momci naprijed.”

Je li reprezentativna stanka dolazi u lošem trenutku?

“Možda je i bolje malo da guštamo na prvom mjestu, ali dignut će se neki igrači koji su bili dugo out, Kara, Livi… Možda se vrati i neki ozlijeđeni.”

Povratak Livaje?

“Uvijek je opcija više. Vidjeli ste kako uzme duele, podvali loptu, imao je dva odlična udarca. Sigurno je to kvaliteta više koja će nam biti jedna od opcija u budućnosti.”

Za dva tjedna slijedi gostovanje na Rujevici.

“Odličan teren. Rijeka igra malo bolje pod novim trenerom. Bit će super utakmica, naelektrizirana atmosfera. To volimo, jedva čekam da se “potučemo”.”