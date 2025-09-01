Šarić za SK: Mene je više razočarao Hajduk nego Rijeka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Prvi ovosezonski Jadranski derbi je odigran. Hajduk i Rijeka podijelili su bodove uoči pauze, koja će trajati dva tjedna zbog reprezentacije (kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo). Riječani su dva puta vodili, ali Splićani su se uspjeli vratiti i spasiti od prvog prvenstvenog poraza.

Daniel Šarić je za Sport Klub komentirao meč između Hajduka i Rijeke na Poljudu. Dotaknuo se tko ga je više razočarao, Marka Livaje i Tonija Fruka te da su Dinamo i Hajduk bodovno izjednačeni.

Kako ste vidjeli Jadranski derbi, koji je završio podjelom bodova?

“Rekao bih da je rezultat realan kada se pogleda utakmica. S obzirom da je Rijeka primila gol u samoj završnici, mislim da ima pravo žaliti za dva izgubljena boda. Što se utakmice tiče, mislim da je prvo poluvrijeme bilo izvanredno. Nakon 15 minuta ispitivanja snaga, bilo je puno šansi na obje strane. Rijeka je povela pa Hajduk izjednačio u pravo vrijeme. U drugom dijelu Rijeka je dosta brzo došla do prednosti i Hajduku nije ništa dopustila do same završnice. Hajduk je napravio malo jači pritisak u nadoknadi, koji je rezultirao izjednačenjem.”

POVEZANO Navijači Rijeke ogorčeni: ‘Đale, nazvao bih sina po tebi; Zaslužuješ mural u Rijeci’ Ivanković za SK: Đalović je zaslužio kontinuitet, ali trenerski posao je surov

Ovaj je derbi bio posljednji za Đalovića…

“Iskreno, Rijeka je osvojila bod koji je odličan i jako bitan s obzirom na poraze od Varaždina i PAOK-a. Bila je u teškoj poziciji i pod pritiskom tako da nije smjela izgubiti. Mislim da će se polako dignuti nakon stanke jer ima lagan raspored pa će sve doći na svoje.”

Hajduk je prekinuo niz od četiri uzastopne pobjede u HNL-u. S druge strane, Rijeka već četiri kola ne zna za slavlje u prvenstvu (dobila samo Slaven Belupo) i isto tako ovo je bila treća utakmica zaredom bez slavlja poslije trijumfa nad PAOK-om u prvom srazu playoff runde Europske lige.

“Mene je više razočarao Hajduk, nego što me Rijeka razočarala. U prvom poluvremenu bio je dobar, a u drugom očekivao sam puno više s obzirom da je Rijeka igrala dosta utakmica i isto tako dosta putovala pa je bila pod psihološkim pritiskom. Mislio sam da će Hajduk malo više pritisnuti, ali Rijeka je odigrala izvanredno zbog svih okolnosti koje je imala prije Poljuda. U prvenstvu je toplo-hladno jer bodovno nije dobro, iako je Konferencijska liga uspjeh. Nije baš prema očekivanjima i nema očekivani broj bodova, ali imala je puno utakmica još od početka priprema. Vrlo brzo će doći na svoju poziciju.”

Kako su vam se činili Livaja i Fruk u ovom derbiju?

“Mislim da su obojica ključna za svoje momčadi, iako nije bilo na visokoj razini. Livaja je izuzetno bitan za Hajduk. Puno toga donese i pažnja je usmjerena na njega. Fruk je opet bio špica i nije mu bilo lako. To su igrači, koji su najbolji u prvenstvu.”

Hajduk prati Dinamo (oboje imaju 13 bodova), ali Dinamo je vodeći zbog gol-razlike iako je prekinuo isti niz pobjeda kao Hajduk.

“To će se događati, ali jedni i drugi su dosta dobro otvorili prvenstvo. Očekivano za Dinamo, a za Hajduk puno bitnije jer će dobiti dva nova pojačanja koja su dosta dobra. Dinamo i Hajduk očekivano su tu gdje jesu, a od Rijeke očekujem iskorak u smislu da se približi vodećem dvojcu pa da ova sezona bude zanimljiva kao prošla.”