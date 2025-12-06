Sanchez: ‘Veseli me što su navijači sretni’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U 16. kolu SuperSport HNL-a Rijeka je slavila protiv Vukovara 1991 te je sada privremeno skočila na četvrto mjesto koje bi na kraju sezone moglo voditi u Konferencijsku ligu. Nakon susreta svoj komentar je za službenu stranicu dao trener Rijeke Victor Sanchez.

“Čestitke igračima, odradili su dobar posao. Pripremali smo utakmicu znajući da imamo dobrog suparnika koji ima svoju ideju i stil igre. Mislim da smo odigrali dobro, kontrolirali utakmicu od prve do zadnje minute, možda uz manji pad tijekom 15 minuta u drugom poluvremenu”, rekao je španjolski trener pa dodao:

“Vidio sam da su navijači sretni, to me veseli i mislim da smo napravili dobar prvi korak ususret utakmici protiv Celja u četvrtak u Konferencijskoj ligi. Tu imamo priliku pobjedom doći u situaciju da izborimo idući krug, to nam je sada u glavi jer sav fokus stavljen je na utakmicu protiv Celja”, rekao je Sanchez za klupsku stranicu.