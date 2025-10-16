Sanchez uoči Slaven Belupa: ‘Ne gledam bodove, nešto drugo mi je važnije’

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je prije reprezentativne pauze pobijedila Goricu u gostima 3:1 i tako prekinula loš niz, a u nastavku u subotu od 15:30 gostuje kod Slaven Belupa u 10. kolu HNL-a.

Aktualni prvaci Hrvatske trenutno su na 8. mjestu ljestvice, a trener Victor Sanchez je najavio utakmicu protiv Slaven Belupa prije putovanja.

“Idemo tjedan po tjedan. Na kraju, svaki naš ciklus je svaka utakmica. Sve se vrti oko utakmice i trudimo se napredovati iz tjedna u tjedan, tako da nemamo previše vremena gledati unatrag. Ako pogledamo unazad, vidimo napredak, a to je najvažnije. Analiziramo sve aspekte naše igre jer moramo napredovati. To nam je od prvog dana potpuno jasno. Napredujemo u fizičkoj spremi, a ovu pauzu iskoristili smo za intenzivan rad s igračima koji nisu bili na reprezentativnim okupljanjima“, rekao je Sanchez.

Novinare je zanimalo je li pobjedom protiv Gorice stigao izlaz iz krize.

“Ne igram te medijske igre. Vrlo jasno znam svoj posao, tjedan po tjedan, utakmicu po utakmicu. Ne gledam na bodove u ovom trenutku, važniji mi je razvoj momčadi i sposobnost koju pokazujemo da pobjeđujemo. Rezultat je rezultat. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo bliži pobjedi od protivnika, ali nismo imali završnu konkretnost. Kad to popravimo, pobjeđivat ćemo u kontinuitetu. To mi je cilj, a ne medijske priče i brojanje bodova“, odgovorio je trener Rijeke.