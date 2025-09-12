Sanchez uoči debija: ‘Kliknuo sam s igračima od prvog dana, pojedinačno smo razgovarali’

Podijeli :

Radomir Đalović smijenjen je s klupe Rijeke dan nakon remija 2:2 u Jadranskom derbiju na Poljudu, a na Rujevicu je stigao 49-godišnji Victor Sanchez.

Španjolac će u subotu od 19:45 debitirati u hrvatskoj ligi kada Rijeka na Rujevici dočekuje Lokomotivu.

“Utakmice su uvijek ono što se najviše čeka. Uvijek kažem igračima da su dani utakmica najljepši dani. S tim emocijama moramo pristupiti utakmici. Uzbuđeni smo i čekamo. Četvrtak je označio prvi trening sa svim snagama, zato je bilo izazovno raditi sve ove dane za vrijeme reprezentativne stanke. Zbog putovanja momčadi u Vatikan nismo mogli ispuniti program, a poslijepodne nismo mogli odraditi trening zbog vremenskih uvjeta.

No, događaju se stvari koje ne očekuješ i trebaš biti spreman donijeti odluke kako bi se stvari riješile. Imat ćemo dva treninga u kompletnom sastavu uoči utakmice, ali bit ćemo spremni za nastavak prvenstva. Nadamo se dobroj igri i dobrom rezultatu”, rekao je Sanchez uoči utakmice.

Otkrio je i koliko je uspio upoznati igrače te kako su prošli prvi treninzi.

“Za mene je od početka najvažnije bilo osobno upoznati igrače. Na snimkama možeš vidjeti informacije o tehnici, vještini, taktici, ali ne možeš osobnost i karakter odvojiti od igrača. Moraš osjetiti način njihova ponašanja, što osjećaju. Zato mi je bilo vrlo važno dobiti taj osjećaj. Zato je bilo korisno raditi proteklih dana s igračima koji su ostali. Bolje smo upoznali jedni druge, a nama je to dalo priliku pokazati novi model treninga i stila igre kojim želimo igrati. Mislim da smo od prvog dana kliknuli, uživamo svakodnevno u napornom radu i stvaranju pobjedničkog mentaliteta. Igrači su fokusirani, imaju jako dobar stav i naporno rade, što je način za svakodnevni napredak.

Nogomet je kompleksan i težak, na to smo naviknuti. Sada smo se morali prilagoditi na uvjete koje su imali svi klubovi, kada nema ključnih igrača. No, imamo svoj model rada, znali smo na najbolji način iskoristiti situaciju. Mislim da nam je svima to koristilo. Imali smo pojedinačne razgovore s igračima, predstavili ono što želimo.”

Upitan je i hoće li pred domaćom publikom na teren Englez Daniel Adu-Adjei i(li) Talijan Samuele Vignato, dva mlada igrača koji su stigli na Rujevicu na kraju prijelaznog roka, na što je odgovorio:

“Inače ne dajem informacije o stanju igrača. Danas još imamo trening na kojem ćemo znati situaciju jesu li igrači spremni ili ne. Većina ih je spremna za nastup, a posljednju odluku donijet ćemo uoči utakmice. Međutim, postoji pet izmjena. Ponekad poslušam španjolskog izbornika Luisa de la Fuentea, koji kaže da je važna prva jedanaestorka, ali je važno i onih 11 koji završavaju utakmicu. Za pobjede nije važno samo kako počneš, češće je važnije kako završiš. I to ćemo uzeti u obzir.”