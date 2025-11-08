Sanchez: Pozitivni smo jer napredujemo stalno i želimo tako nastaviti

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nakon europskog ogleda u Gibraltaru, nogometaši Rijeke u nedjelju se vraćaju obvezama u prvenstvu.

Rijeka će gostovati kod Varaždina (Stadion Varteks, 18.15 sati) u utakmici 13. kola SuperSport HNL-a.

VIDEO / Sjajni Fruk doveo Rijeku u vodstvo na Gibraltaru! VIDEO / Šok za Rijeku: Pogledajte kako je Lincoln izjednačio protiv prvaka Hrvatske!

“Potpuni fokus je na organizaciji i pripremi momčadi što je moguće bolje za ovu zadnju utakmicu protiv Varaždina uoči pauze. Znamo da je to posljednji napor koji moramo napraviti u ovom razdoblju.

Dolazimo s putovanja i nastupa u Europi, bila je to utakmica teškom okruženju, što smo i znali unaprijed i o čemu smo razgovarali nakon utakmice”, rekao je Victor Sanchez u uvodu na konferenciji za medije.

“Danas ćemo odraditi posljednji trening s igračima koji su svi u fazi oporavka nakon utakmice u četvrtak. Dakle, današnji je trening vrlo važan u taktičkom smislu, više nego po pitanju opterećenja, jer su većina igrača – pa i oni koji nisu igrali – odradili vrlo dobar trening jučer”, ustvrdio je trener Rijeke.

Varaždin je u 12 utakmica osvojio 16 bodova.

“Čeka nas vrlo težak protivnik. Prvi primjer je utakmica koju je Rijeka igrala protiv Varaždina u prvom krugu, ovdje na našem stadionu. To je vrlo fizička momčad, imaju snažne igrače, dobro barataju loptom, dobro su organizirani i jako brzi u tranziciji. Treba biti vrlo koncentriran. No, u HNL-u je razina vrlo visoka – sve momčadi imaju dobar balans između fizičke spremnosti, taktičkih sposobnosti i individualne kvalitete.

Hrvatski igrači su talentirani, tako da svaka momčad ima tehnički potkovane igrače. Za nas je to isto kao i protiv svakog drugog protivnika. Pozitivni smo jer napredujemo stalno i želimo tako nastaviti”, ustvrdio je Victor Sanchez, prenosi službena stranica Rijeke.