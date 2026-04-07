Sanchez: Povijest nas uči da favoriti na papiru često gube, ne smijemo dopustiti da nam to uđe u glavu

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Rijeke u srijedu 8. travnja od 16.30 sati dočekuju NK Slaven Belupo u polufinalnoj utakmici Hrvatskog nogometnog kupa

Nakon pobjede u Koprivnici u subotu, Bijeli žele ponoviti isti ishod i sutra. Utakmicu je najavio njihov trener Victor Sanchez.

“Očekivanja su velika, motivacija je na vrhuncu, a čeka nas sigurno teška utakmica. Kao što sam rekao nakon prvenstvene pobjede od 0-2 u Koprivnici, uvjeren sam da ćemo sada gledati potpuno drugačiju utakmicu. Motivacija obiju ekipa mora biti maksimalna jer se borimo za ulazak u finale i priliku za osvajanje trofeja. Za mene osobno ne postoji ništa važnije od borbe za titule”, rekao je Sanchez.

Najavio je i u kojem izdanju očekuje koprivničku momčad.

“Očekujem čvrstog protivnika. Možda s drugim igračima, drugačijim stilom ili taktikom. To je uvijek izazov kada igrate dvije utakmice u tako kratkom razmaku, obje momčadi imaju priliku analizirati onaj prvi susret i donijeti novi plan. Mi smo spremni na sve opcije. Danas ćemo još jednom proći kroz naš zacrtani plan i nadam se da ćemo biti na visokoj razini kako bismo svladali suparnika.”

Termin je malo neobičan, utakmica počinje u 16:30.

“Što se tiče termina u 16.30, nemam poseban komentar, nije to velika razlika. Meni je najvažnije da raspored ide na ruku navijačima. Razumijem televizijska prava i biznis, svjestan sam da oni koji plaćaju odlučuju o terminima zbog gledanosti, ali moramo brinuti o ljudima na stadionima. Navijači nisu samo gledatelji ili vlasnici godišnjih ulaznica, oni su dio samog proizvoda. Vidjeli smo u vrijeme korone da nogomet bez ljudi na tribinama nije isti proizvod. Apeliram na sve koji vode nogomet: ne zaboravljajte navijače, oni su dio igre.”

Otkrio je i osjeća li pritisak zbog uloge favorita.

“Povijest nas uči da favoriti na papiru često gube. Ne smijemo dopustiti da nam to uđe u glavu. Očekivanja i kalkulacije nam ne pomažu u pripremi utakmice. Pomoći će nam samo razmišljanje o tome da je Belupo težak protivnik koji će dati svoje najbolje izdanje. Ako mi budemo na svom maksimumu, bit ćemo blizu pobjede. Status favorita moramo potvrditi na travnjaku, a ne pričom.”