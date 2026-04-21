Sanchez ponovno opleo po sucima nakon derbija s Dinamom: ‘Tražim pošten i jednak kriterij za sve’

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver Image

Iako je derbi između Dinama i Rijeke već danima iza nas, Victor Sanchez je nastavio komentirati suđenje Patrika Pavlešića. Trener Rijeke nije se složio s nekolicinom odluka dok je Sudačka komisija opravdala sve odluke.

“Nakon što sam analizirao tu utakmicu, moram opet progovoriti o sucima, odnosno o njihovom kriteriju u sličnim situacijama. Spomenuo sam Oreča, njegov prvi žuti karton je po meni bio običan prekršaj, ni blizu kartona. Ako pogledate koliko je Dinamo napravio takvih faulova bez kazne…”, rekao je Sanchez i nastavio.

“A onda drugi žuti ako je to bio penal i karton, zašto nije bio karton za penal nad Lasickasom? Ili zašto VAR nije reagirao na ruku oko vrata Gojaka prilikom kornera? To je ono što me brine, neujednačen kriterij. Sudac može pogriješiti u igri, ali VAR ima vremena sve pregledati.”

“Penal na Adu-Adjeiju je čisti crveni karton, tu nema rasprave prema pravilima. Igrač je u gol-šansi, protivnik ga ruši bez namjere da igra loptom i to je isključenje. Četvrti sudac mi je rekao da se uz penal više ne daje crveni, što nije točno u ovom slučaju.”