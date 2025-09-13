Sanchez: Neki još nisu u idealnom fizičkom stanju, platili smo za jednu pogrešku

Podijeli :

HNK Rijeka

I nakon reprezentativne pauze Rijeka se nije uspjela vratiti na pobjedničke staze.

Lokomotiva se u Zagreb iz Rijeke vraća s vrijednim bodom u rukama zahvaljujući golom Virgilija 15 minuta prije kraja susreta. Tako je nasljednik Radomira Đalovića na klupi Rijeke, Victor Sanchez, remijem započeo mandat na Rujevici. Španjolac je ovako vidio utakmicu:

“Težak dvoboj, kao što smo i očekivali. Moramo čestitati našim igračima na svemu, borili su se do kraja. Imali smo problema u prvom dijelu, kada nismo dobro kontrolirali loptu. To smo sredili u poluvremenu. Imali smo više šansi, nismo postigli drugi gol. Šteta što smo primili gol iz prekida. To je nogomet. Moramo biti pozitivni. Izvući ćemo pozitivne stvari, vidjeti gdje smo griješili. Neki još nisu u idealnom fizičkom stanju, imaju puno utakmica u nogama i morat ćemo poraditi na fizičkom dijelu kako bi mogli pratiti ritam utakmice”, rekao je Sanchez koji se osvrnuo i na suca Strukana, ali i potencijalni prekršaj kod gola Lokomotive:

“Sudac? To je najteži posao u nogometu. Možda je bio faul, ali on nije vidio tako. Analizirat ćemo utakmicu. Imali smo šansi za pobjedu, platili smo za jednu pogrešku. Svidjela mi se reakcija momčadi, pokušali su zabiti do kraja. Duh momčadi je dobar, sada treba radom poboljšati fizičku spremu i bit ćemo kompetivniji”, zaključio je.