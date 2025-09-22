Sanchez nakon šoka u Vinkovcima: ‘Jako sam ljut, falilo je i sreće’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke su poraženi 3:2 na gostovanju od Vukovara u sedmom kolu SHNL-a.

Nakon utakmice nezadovoljstvo nije skrivao trener Rijeke Victor Sanchez.

“Jako smo razočarani i moramo analizirati utakmicu da izvučemo pouke. Ovako vruć neposredno nakon utakmice jako sam ljut stvarima koje sam vidio na travnjaku. Napravili smo puno previše prilika da bismo postigli samo dva pogotka na gostovanju, promašili smo veliku većinu i napravili greške iz kojih smo primili tri pogotka.

Ako želimo biti kompetitivna momčad u kontinuitetu ne smijemo dobivati pogotke kakve smo dobivali protiv Vukovara. Na tome moramo raditi, kao i na boljoj realizaciji brojnih prilika koje stvorimo. Kada u gostima iz 27 udaraca postigneš samo dva pogotka malo je i do sreće”, rekao je pa dodao:

“Ovo je nogomet, nekada imaš loše utakmice kao ovu protiv Vukovara. Puno je stvari u kojima moramo napredovati kao što su preciznost u realizaciji, agresivnost na sredini terena i bolja organizacija igre, ne smije nam se događati pad koncentracije…

Ne smijemo razmišljati da smo i dalje prvaci i da ćemo lako dobivati utakmice. Kada si aktualni prvak svi te žele pobijediti i ako ne igraš s još jačim intenzitetom nego kada si bio prvak onda imaš problem”.