Sanchez nakon remija Rijeke: ‘Ovi uvjeti nisu pasali nijednoj momčadi’

Podijeli :

Foto: HNK Rijeka

Aktualni prvaci nogometaši Rijeke nastavili su s blijedim predstavama u aktualnoj sezoni, u ogledu osmog kola na domaćem su terenu odigrali samo 0-0 protiv pulske Istre 1961.

Pred kamere Max Sporta stao je riječki trener Victor Sanchez.

“Baš sam razgovarao s kolegom Rierom i došao do zaključka da na ovakvom terenu jednostavno nije bilo moguće bolje igrati. Igrači su nekontrolirano otklizavali. Teren je definitivno utjecao na igru. Utakmica je bila očekivano teška, rekao bih 50:50. Zadovoljan sam kako su igrači odgovorili na moje zahtjeve, ovo je put kojim moramo nastaviti. Nismo pružili najbolju igru, ali uputili smo dosta udaraca na gol, stvorili više prilika od suparnika,” rekao je Sanchez, pa se ponovo osvrnuo na travnjak.

“Kada sam gostovao s Olimpijom na Rujevici to je bio vjerojatno najbolji travnjak u Hrvatskoj. Sada su iz nas dani s jakom kišom, očito su ostavili traga na terenu.” dodao je španjolski trener Rijeke. “Nismo sretni jer smo željeli pobjedu, no svidio mi se duh kojega smo pokazali i činjenica da smo bili koncentrirani i nismo griješili. Promašili smo puno prilika.”

Sanchez je potom pojasnio i neke iznenadne promjene u sastavu, poput Jankovića u sredini i Gojaka na krilu.

“Imamo puno polivalentnih igrača koji mogu igrati na više pozicija. Moderan nogomet je vrlo dinamičan i igrači se moraju naučiti mijenjati pozicije kroz razne sustave. Ako se sjećate, tako sam igrao i s Olimpijom i na tome ću inzistirati i dok vodim Rijeku.”

Pred Riječanima je sada europski izazov u Armeniji, a zatim utakmica s Goricom.

“Pokušavamo raditi kroz tjedan na fizičkoj pripremi, a s druge strane moramo razmišljati o utakmicama. Mnogi igrači su opterećeni brojnim utakmicama, druge pokušavamo dovesti u optimalno stanje. Volim rotirati puno igrača. Nažalost, neki su ozlijeđeni. Lascikas je na zadnjem treningu otpao zbog ozljede.” zaključio je Sanchez.