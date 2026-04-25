Sanchez najavio Jadranski derbi: Jedino što želim je pošteni kriterij za obje momčadi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Rijeka će u nedjelju od 16 sati na rasprodanoj Rujevici dočekati Hajduk u sklopu 32. kola SuperSport HNL-a, a susret velike važnosti najavio je trener Rijeke Victor Sanchez.

“Rijeka – Hajduk kod kuće. Nisu nam potrebni nikakvi dodatni uvodi. Znamo koliko je ova utakmica važna. Ne trebamo trošiti riječi na važnost bodova, to je jasno. Znamo kakav je to osjećaj. Sada to napokon razumijem. Informiran sam o tome od prvog dana i evo nas, pred tom smo utakmicom”, rekao je u uvodu konferencije za medije Rijekin trener Victor Sanchez.

“Igrali smo protiv njih triput ove sezone. Pobijedili smo dvaput, jednom u Kupu. Upisali smo taj jedan poraz u Splitu. To je to. Dat ćemo sve od sebe da ponovno pobijedimo. Sve što tražim i čemu se nadam jest da sudac ima pošten kriterij”, dodao je.

O stanju u momčadi rekao je:

“Izgubili smo Vignata. Ponovno smo ostali bez njega. Nikako se ne uspijeva osjećati potpuno dobro. Pokušava, gura, ali terapija ne daje prave rezultate. Napredak je minimalan. Što se tiče Fruka, čekat ćemo doslovno do posljednjeg trenutka da vidimo ima li kakvih pozitivnih vijesti. U ovom trenutku ne mogu ništa potvrditi. Čekamo nalaze liječničkih pretraga.

Toni želi igrati svaku utakmicu, a i ja želim da igra. Ali ne radi se o našim željama. Prvo ide medicinski dio, dijagnoza, kriteriji i koraci koje mora pratiti kako bi igrao bez rizika od teže ozljede. Kao bivši igrač, osjećam odgovornost prema zdravlju svojih igrača, razmišljajući o onome što dolazi, a što je za klub iznimno važno.

Pred nama je finale Kupa koje nam je ključno, ali naravno da nam je i prvenstvo jednako važno, ako ne i važnije. Borimo se za trofej i ako Toni nije spreman, odnosno ako nam liječnički testovi ne daju jasno zeleno svjetlo za puni trening, moramo razmišljati o riziku njegova uvođenja u takvom stanju. To je s medicinske strane. S kondicijske strane, on je izvan treninga već danima.”

Prokomentirao je i momčad Hajduka, ali i suce:

“Naš je cilj pritisnuti ih i natjerati da se brane što je više moguće. To bi značilo da smo dominantni i da se igra na njihovoj polovici. Vjerujem da će utakmica biti otvorena. Viđali smo takve susrete ranije i pripremamo se na najbolji način da ih pobijedimo.

Možete pogledati naše ranije utakmice. Igrali smo triput, dvaput pobijedili. Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro.

Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start. Duel za “ničiju loptu” bez ikakve prekomjerne sile ili nasilja. Naš igrač stiže prvi, dira loptu i u nastavku prirodnog pokreta dodiruje nogu suparnika i nanosi mu bol. Ako zaustavite snimku na VAR-u točno u trenutku kad čepovi kopačke dodiruju nogu, to može izgledati agresivno, ali morate razumjeti kontekst igre i okolnosti.

Također, treba provjeriti i štitnike igrača jer su danas tanki poput papira. Znam što je dodir. Igrali ste nogomet, lagani dodir na mjestu gdje je koža tanka uvijek će izazvati krvarenje. Dobili smo crveni karton i to je promijenilo utakmicu.

Uvijek govorim o kriteriju. Nedavno smo protiv Belupa imali situaciju gdje Barišić stoji sam na pet metara, čeka ubačaj da zabije gol, a branič pokušava očistiti loptu nogom u visini glave, što je opasno po zdravlje našeg igrača. Dira loptu, ali onda čepovima kopačke otvara glavu našem igraču. To je za mene čista opasna igra. Nismo dobili ništa, čak ni penal. To je pitanje kriterija.

Pogledajte te dvije situacije. Mi treneri samo želimo isti kriterij za sve. Tada ćemo lakše prihvatiti pogreške, jer i mi griješimo, a i suci griješe pod pritiskom donošenja odluka. Ali oni imaju pomoć VAR-a. VAR je stvoren da spriječi velike pogreške, a prečesto vidimo da ih ne rješava, nego stvara nove. O tome treba razmisliti. Tražim samo pošten kriterij, isti za obje momčadi. To je sve.”