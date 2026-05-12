Sanchez: Nadam se da će suci imati dobar dan, prošli put su sporne odluke bile protiv nas

Trener Rijeke Victor Sanchez naglasio je kako finale predstavlja poseban izazov i veliku priliku za osvajanje trofeja.

Sanchez: Zasigurno ćemo biti kompetitivni protiv Dinama

“Finale Kupa je posebna utakmica jer igraš za trofej, a nije lako doći do takve prilike. Zbog toga je dočekujemo sa svom mogućom motivacijom. Utakmicu pripremamo kao i svaku drugu, jer svakoj dajemo važnost kao da je finale. Imamo odgovornost osvojiti trofej i to nam je motivacija da priuštimo poseban dan našim navijačima. Znamo da ćemo s tribina imati potporu njih 3000 i nadamo se da ćemo svi zajedno osvojiti trofej”, rekao je Sanchez.

Govoreći o prethodnim susretima protiv Dinama u prvenstvu, Sanchez je istaknuo da njegova momčad vjeruje kako može ravnopravno igrati protiv aktualnog prvaka, ali se osvrnuo i na sudačke odluke iz ranijih utakmica.

“Očekujem tešku utakmicu. U prvenstvenim susretima vidjeli smo da imamo kapaciteta dobro odigrati protiv njih. U tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će suci imati dobar dan u svojim odlukama, jer prema mojem mišljenju, u dvije utakmice koje smo igrali na Maksimiru imali smo sporne odluke protiv nas.”

Dodao je kako ne želi stvarati dodatne tenzije, ali očekuje kvalitetno suđenje u finalu.

“Ne želim podizati tenzije, sudačke pogreške događaju se, ali nadam se da će biti precizni i donositi poštene odluke u skladu s pravilima. U dobrom smo trenutku, igrači su na odličnoj razini i fizički i pristupom. Naša posljednja utakmica najbolji je pokazatelj toga. Puni smo samopouzdanja”, dodao je.

Sanchez je ujedno čestitao Dinamu na osvojenom naslovu prvaka Hrvatske, no istaknuo je da njegova momčad vjeruje u svoje mogućnosti.

“Igrat ćemo našu utakmicu, svjesni da igramo protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj, bez sumnje. Imaju sjajnu sezonu i čestitam im na tituli. Otkako su završili nastup u Europi, bili su odlični. Bit će to veliki izazov, ali za nas nema straha. Vjerujemo u svoje mogućnosti i borit ćemo se da donesemo trofej u Rijeku”, zaključio je Sanchez.

Vratar i kapetan Rijeke Martin Zlomislić smatra kako bi ovo finale moglo biti posljednji zajednički nastup aktualne generacije riječkih igrača.

“Finale, Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe… Svi su preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Dat ćemo sve od sebe da vratimo Rabuzinovo sunce. Dosta je težak trofej, ali rado bih se opet prisjetio koliko.”

Posebno je istaknuo mogućnost odlaska nekoliko važnih igrača nakon završetka sezone.

“Ovo je možda i posljednji ples ove generacije. Neki su igrači već otišli, napuštaju nas Petrović i Radeljić, vjerojatno i Fruk. Ako je ovo posljednji ples, bilo bi baš lijepo podići trofej”, izjavio je Zlomislić.

Naglasio je i kako momčad nema straha unatoč velikom ulogu koji utakmica nosi.

“Osjeti se da je finale, ali nema straha. Najbitnije je da ekipa zajedno gura u jednom smjeru. Svi želimo osvojiti trofej i jedva čekamo utakmicu.”

Govoreći o najvećim prijetnjama iz Dinamove momčadi, izdvojio je napadača Diona Drena Belju, koji je ove sezone u odličnoj formi.

“Beljo je zabio puno golova ove sezone i naši stoperi morat će biti na visokoj razini, ali mislim da oni to mogu. Ako itko u ovoj ligi to može, onda su to Majstorović i Radeljić”, zaključio je Zlomislić.