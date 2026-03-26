Sanchez na izlaznim vratima Rijeke, ima bogatu ponudu sa Cipra?!

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver Image

Ljubavi između Victora Sancheza i Rijeke došao je kraj. Španjolac je na Kvarneru ostvario povijesni europski uspjeh kluba, ali je u prvenstvu previše zaostao za vodećim Dinamom.

Prije tjedan dana vodio je Rijeku u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga, i premda su njegovi igrači protiv favoriziranih Francuza ostavili sjajan dojam, Victor Sanchez našao se pred izlaznim vratima kluba. Nakon utakmice u Francuskoj uslijedila je teška blamaža u domaćem prvenstvu, kada su Riječani izgubili čak 4:0 od Gorice, a zaostatak za vodećim Dinamom narastao je na velikih 25 bodova. Pritom Rijeci sada ozbiljno prijete i suparnici u borbi za europske pozicije, pa tako šesti Slaven Belupo za momčadi s Rujevice zaostaje svega dva boda.

Španjolski izvori, koji su kolegama sa slovenskog Sport Kluba i ovog ljeta dali naslutiti da bi karijera bivšeg trenera Olimpije umjesto u Mariboru mogla završiti u Rijeci, sada tvrde da su izgledi za Sanchezov povratak u Sloveniju, čak i u slučaju odlaska s Rujevice, praktički nikakvi. Štoviše, 50-godišnjak navodno na stolu ima financijski vrlo izdašnu ponudu jednog od vodećih ciparskih prvoligaša, koji ga želi postaviti za trenera u nadolazećoj sezoni.

Upravo će momčad iz Koprivnice biti suparnik protiv kojeg će se odlučivati o daljnjoj sudbini trenera Sancheza na klupi Rijeke. Nakon prvenstvenog ogleda s Belupom, ponos Kvarnera čeka i polufinale Kupa protiv istog protivnika. Španjolac je odmah nakon blamaže protiv Gorice napustio Hrvatsku i otišao na odmor u domovinu, što je, kao što u Sloveniji dobro znamo, uobičajena praksa španjolskih trenera tijekom reprezentativne stanke. U međuvremenu se na njega počela izlijevati prava verbalna “gnojnica”, što nagovještava da će uskoro postati bivši trener kluba.