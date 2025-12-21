Sanchez: Kad se vratimo, pokušat ćemo ići u borbu za naslov

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Trener Rijeke Victor Sanchez bio je zadovoljan nakon minimalne pobjede nad Goricom (1:0).

„Vrlo važna utakmica. Čestitam igračima. Zaslužuju odmor, jer igraju mjesec i pol dana u komadu. Igraju jako dobro u tom periodu i mi smo zadovoljni. Idemo se odmoriti, idemo obiteljima i idemo u nove pobjede.“

Rijeka je ostvarila povijesne uspjehe u ovoj godini.

„Mi smo sretni jer vidimo kako igrači napreduju. Povezani su s navijačima i navijači su ponosni na njih. Radimo jako puno i jako naporno i moram čestitati i svom stožeru na sjajno odrađenom poslu. Imali smo tešku utakmicu. Dugo putovanje je iza nas, malen period odmora i morali smo se fokusirati samo na utakmicu. Ali, nećemo se žaliti, dobro smo odradili sve ovo. Kad se vratimo, pokušat ćemo ići u borbu za naslov.“