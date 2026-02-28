Sanchez izlazi iz bolnice, ali povratak na riječku klupu će još pričekati

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Trener Rijeke Victor Sanchez danas izlazi iz bolnice, a iz kluba su ujedno demantirali medijske napise o potrazi za novim trenerom.

Španjolski strateg se dobro osjeća i uskoro se očekuje njegov povratak na klupu Bijelih. Vijest je objavio glasnogovornik kluba Marko Babić uoči konferencije za medije na kojoj je pomoćni trener Ramiro Munoz najavljivao nedjeljnu utakmicu protiv Lokomotive.

“Naš trener Victor Sanchez danas izlazi iz bolnice. Dobro se osjeća, želimo mu što brži oporavak i povratak na klupu”, izjavio je Babić.

No povratak uz teren će još malo pričekati jer Španjolac mora odraditi kaznu od dvije utakmice zbog isključenja u Splitu, a nakon toga se očekuje povratak na riječku klupu.

Podsjetimo, Rijeka je u četvrtak izbacila Omoniu u šesnaestini finala u Europskoj ligi, te ih u borbi za četvrtfinale čeka Strasbourg.