Šafarić: Pobjedu sam proslavio uspavljujući djecu! Carević: Stožer je popio malo više gemišta

Varaždinci i Velikogoričani priredili su velika iznenađenja u 6. kolu HNL-a i slavili protiv vodećih momčadi koje su doživjele prve poraze u novoj prvenstvenoj sezoni.

Varaždin je protiv Hajduka slavio 2:0, dok je Gorica u Maksimiru pobijedila Dinamo 2:1. Junaci ovog kola tako je trenerski dvojac – Nikola Šafarić i Mario Carević. Za stranice lige otkrili su dojmove.

Formula uspjeha za pobjedu nad Hajdukom/Dinamom?

“Dobra priprema utakmice, odličan angažman igrača i zajedništvo. Izgledali smo kao momčad na terenu i to je presudilo pobjednika utakmice”, poručio je Šafarić.

“Hrabrost, vjera da možemo i disciplina u taktičkom izvršavanju zadataka”, komentirao je Carević.

Kakva je bila proslava pobjede?

“Ostao sam u klubu još sat vremena poslije utakmice, popričali smo svi zajedno i onda sam otišao kući staviti djecu na spavanje”, rekao je Šafarić.

“Podružili smo se, naravno, nakon utakmice. Igrači su popili po jedan, a stožer malo vise gemišta, ha, ha, ha… Drago mi je zbog ove pobjede jer mislim da smo je zaslužili”, rekao je Carević.

Na što je bio naglasak u pripremi utakmice?

“Na plitkoj formaciji, agresivnošću koja bi nam omogućila jasne i konkretne izlaske u pozitivnu tranziciju te odlučnost u samoj završnici”, govori trener Varaždina.

“Na zonski presing na loptu u formaciji 4-2-3-1. Zatvorili smo im centralni koridor, tjerali ih na bok i tamo pokušali loviti u presing, te trčanje kontranapada nakon osvojene lopte”, govori trener Gorice.

Koji su dometi momčadi u nastavku sezone?

“Prerano je pričati o tome, bitna je samo sljedeća utakmica protiv Lokomotive”, komentirao je Šafarić.

“Rano je još za takve procjene, liga je jako izjednačena i teško je povezati dvije pobjede za redom. Ovdje sam da dodatno poboljšamo to što nam dobro ide i da korigiramo stvari koje nisu dobre”, poručio je Carević.

Za kraj, dali su međusobna mišljenja jedno o drugom.

“Temeljit i profesionalan prije svega, vodi brigu o bitnim detaljima koji mogu promijeniti tijek utakmice i mislim da dobro to prenosi na momčad koja zna kako se mora ponašati u fazi obrane i u fazi napada”, rekao je Šafarić o Careviću.

“Odličan trener. Momčad mu izgleda vrhunski u svim fazama igre, disciplinirani su, obrambeno odlični. Znaju se nadigravati, imaju definirane kontranapade kad su u nižoj poziciji te se znaju i braniti u niskom bloku kad zatvaraju utakmicu! Kompetitivna družina”, poručio je Carević o Šafariću.