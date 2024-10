Šafarić: Ovaj Hajduk je drugačiji od prošlogodišnjeg, nisu slučajno prvi

Podijeli :

NK Varaždin

Nakon boda osvojenog protiv Rijeke na Rujevici, Varaždin se nada da nešto slično mogu ponoviti protiv Hajduka u nedjelju od 17:30 na domažem terenu, ako ne i više.

Trener Varaždina Nikola Šafarić se na press konferenciji uoči gostovanja Splićana osvrnuo na dvoboj na Rujevici prošli tjedan.

„Uvijek je pozitivan rezultat u gostima, pogotovo protiv jake Rijeke, dobar. Imali smo neke trenutke gdje smo možda mogli doći i do sva tri boda, ali jako je bitno da smo se opet prezentirali na dobar način, da smo se nametnuli kroz igru, pogotovo u prvom poluvremenu gdje smo imali još nekoliko odličnih situacija iz kojih smo ih mogli kazniti. Kasnije nas je Rijeka malo pritisnula, ali jako dobro smo odgovorili na sve tijekom cijele utakmice i jako smo bili zadovoljni tim susretom“, rekao je uvodno trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić.

„U nedjelju nas očekuje slična utakmica. Hajduk nije slučajno prvi, napravit ćemo dobru analizu. Jako su kompaktni, cijela momčad je jako odgovorna i to im je možda najveća snaga, uz individualce koje imaju i koji uvijek mogu riješiti utakmicu. Livaju uopće ne treba spominjati i koliko im on znači. Zahtjevna utakmica, ali igramo kod kuće, a do sada smo sve utakmice pred našim navijačima odigrali na jednom visokom nivou i nadamo se da će takav biti i nedjeljni susret“, dodao je.

Dotaknuo se i zdravstvenog kartona svojih igrača.

„Imamo dosta problema s igračkim kadrom. Nevers je još od prije ozlijeđen, Duvnjak ima problema s ložom i nećemo ništa forsirati, Marina također ima sitnih problema, a jutros su mi se javili Šego i Maglica, koji također imaju problema s ozljedama. Imamo još tri dana do utakmice, skrpat ćemo se kao i uvijek. Trenutno to ne izgleda najbolje, ali bit ćemo dobri u nedjelju.“

Za kraj se još osvrnuo na idućeg protivnika Varaždina.

„Hajduk će kao i svaki put ići na pobjedu, tako je slično bilo i prošle sezone, jedino što je ovaj Hajduk drugačiji od prošlogodišnjeg. Nisu toliko u euforiji koliko su usredotočeni na svaku utakmicu. To su i oni najavljivali kroz medije, a kroz njihove izjave se vidi da su puno naučili iz prijašnjih godina i izgledaju najzrelije do sada. Rakitić je cijelu igru digao na viši nivo, odigrao je puno velikih utakmica i on mi je dao stabilnost, zrelost, ne srljaju toliko, kompaktni su i svih igrači igraju u oba smjera. Kroz dobru analizu sigurno da ima prostora gdje im se može napraviti puno problema i mi ćemo im to pokušati napraviti.“