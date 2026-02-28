Šafarić o crvenom: ‘Ni ne znam sada kako se to više sada broji’

Podijeli :

NK Varaždin

Nogometaši Varaždina i Hajduka odigrali su 1:1 u dvoboju 24. kola HNL-a, čime je splitski sastav napravio novi korak unatrag u lovu na vodeći Dinamo na ljestvici.

Hajduk sada ima 47 bodova, a vodeći Dinamo 51, s tim da će Dinamo u nedjelju odigrati svoj susret ovog kola kada dočekuje Goricu. Varaždin je napravio korak naprijed i sada je četvrti na ljestvici, ali ga u nedjelju opet može preskočiti Rijeka koja igra s Lokomotivom.

Trener Varaždina Nikola Šafarić otkrio je dojmove nakon remija.

“Moramo biti zadovoljni, imali smo teške utakmice protiv Rijeke i Dinama koje smo lako izgubili. Danas protiv jednog odličnog Hajduka prvih 25 minuta kao da nismo došli na utakmicu, ali nakon primljenog gola smo počeli igrati. Lagano smo dolazili u zadnju trećinu, zabili prekrasan gol”, započeo je.

“U drugom dijelu smo imali dvije situacije koje je bilo lakše promašiti nego zabiti, šteta što ih nismo iskoristili, ali i Hajduk je pritiskao i imao svoje šanse, Zelenika je u par navrata izvukao. Hajduk nas je probijao na način na koji smo pripremali utakmicu, pojedincima je pala koncentracija, zato smo morali kasnije promijeniti sustav.

Šteta za poništeni penal, Mamić je možda mogao i ranije predati loptu. Mladenovski je dobio crveni, a prije toga četvrti žuti. Ni ne znam sada kako se to više broji u suspenzijama”, nastavio je.

Mladenovski će odraditi suspenziju od jedne utakmice za dva žuta kartona koja je skupio na ovoj utakmici. Iza toga se vraća na teren, ali ponovno ima tri žuta kartona, kao i prije ovog susreta.

“Ljudi svi dobivaju plaću, sve su to dobri igrači, jedva čekaju dobiti priliku. Ne žalimo za onima koji fale. Morat ćemo malo osvježiti ekipu za Kup. Veseli me što se neki igrači vraćaju, Tavares je nakon dugo vremena odigrao odličnu utakmicu. Polako dobivamo širinu.

Umor će igrati ulogu, igrat će oni koji su u najboljem zdravstvenom stanju. Sad nam tek slijedi najteži raspored, očekivat će se pobjede od nas. Sve utakmice su u pet grama i za svaku se treba primiti posebno”, zaključio je.