Šafarić nakon poraza od Dinama: ‘Presudio je faktor sreće, nekad to moraš isprovocirati’

U susretu 23. kola HNL-a Dinamo je na gostovanju kod Varaždin uvjerljivo slavio 4:0. Sva četiri pogotka postignuta su u drugom dijelu susreta. Dva puta mrežu je zatresao Miha Zajc, a među strijelce su se upisali i Monsef Bakrar te Marko Soldo, koji je potvrdio pobjedu. Ovim trijumfom Dinamo je povećao prednost ispred Hajduka na osam bodova, dok je Varaždin ostao četvrti s 32 boda. Nakon susreta svoj komentae dao je trener poražene momčadi Nikola Šafarić.

Primili ste tri gola u šest minuta?

“Presudio je faktor sreće kod prvog gola. Nekad je moraš isprovocirati, oni su uspjeli. Nisu imali ništa u prvom poluvremenu. Mi smo psihološki potonuli kod ta dva pogotka.”

Izgubili ste od Rijeke, Dinama, a sada slijedi Hajduk. Varaždin ne pamti često tri poraza u nizu.

“Ne znam jesmo li imali tri poraza zaredom, možda i jesmo. Ali uvijek bih potpisao da gubiš od Dinama, Hajduka i Rijeke, a ostale pobjeđuješ. Ako je netko mislio da ćemo pobjeđivati sve derbije u nizu, bio je u zabludi. Za takvo što mora se puno toga poklopiti.”