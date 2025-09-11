Šafarić: Hajduk više nije samo Livaja, puno je goropadniji s Garcijom

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin dočekuje Hajduk u 6. kolu SHNL-a u subotu od 17 sati.

Domaći su trenutno na četvrtom mjestu, a Splićani još ne znaju za poraz. Susret je najavio trener Varaždina Nikola Šafarić.

“Ušli smo u dobru seriju i vjerujem da ćemo biti na razini. Hajduk je živ, brz, dominantan na krilnim pozicijama, ali nikad mu nije lako igrati u Varaždinu. Otkako ga je preuzeo Gonzalo Garcia, Hajduk je raznovrstan, puno goropadniji nego prošlu sezonu. Ne ovisi više toliko o Marku Livaji”, rekao je pa dodao:

“Želimo li do dobrog rezultata, morat ćemo dobro izgledati. Budemo li se posebno koncentrirali na Livaju, onda nećemo dobro proći. Prije je Hajduk bio gotovo pa samo Livaja, a sad ima širinu. Šego se podigao, Pukštas je iskočio u prvi plan”.