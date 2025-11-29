Šafarić: ‘Hajduk je do te situacije bio ukroćen’

Podijeli :

Guliver

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. U uzbudljivom susretu gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka pred kraj prvog poluvremena, a Michele Šego je početkom drugog dijela poravnao rezultat. Momčad Gonzala Garcije nakon toga je krenula po potpuni preokret. Na ruku im je išla i činjenica da je Varaždin od 70. minute igrao s desetoricom zbog drugog žutog kartona i isključenja Antonija Boršića, no sastav koji vodi Nikola Šafarić sačuvao je bod i s igračem manje. Utakmicu je komentirao Nikola Šafarić, trener Varaždina.

“Nisam zadovoljan, iskren da vam budem, nisam zadovoljan. Zašto bih bio zadovoljan? Imali smo sve pod kontrolom i poklonili im pogodak. Naravno da je Hajduk imao neki pritisak nakon te naše pogreške, to je normalno, ali onda su se dečki opet stabilizirali”, rekao je Šafarić pa dodao:

“Izgleda da smo nešto naučili. Dečki su očito počeli vjerovati u sebe, ali vidite da se greške događaju i kod najiskusnijih igrača. Zelenika je sada u svlačionici sam rekao da je svega svjestan, do te situacije je Hajduk bio ukroćen. Nedostaje nam mirnoće i kvalitetnijih odluka, ali ne mogu dečkima ništa prigovoriti. Na svakom treningu daju sve od sebe, na svakoj utakmici daju sve od sebe, ja sam prezadovoljan dečkima koje treniram.”