Šafarić: ‘Hajduk je do te situacije bio ukroćen’

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. U uzbudljivom susretu gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka pred kraj prvog poluvremena, a Michele Šego je početkom drugog dijela poravnao rezultat. Momčad Gonzala Garcije nakon toga je krenula po potpuni preokret. Na ruku im je išla i činjenica da je Varaždin od 70. minute igrao s desetoricom zbog drugog žutog kartona i isključenja Antonija Boršića, no sastav koji vodi Nikola Šafarić sačuvao je bod i s igračem manje. Utakmicu je komentirao Nikola Šafarić, trener Varaždina.
“Nisam zadovoljan, iskren da vam budem, nisam zadovoljan. Zašto bih bio zadovoljan? Imali smo sve pod kontrolom i poklonili im pogodak. Naravno da je Hajduk imao neki pritisak nakon te naše pogreške, to je normalno, ali onda su se dečki opet stabilizirali”, rekao je Šafarić pa dodao:
