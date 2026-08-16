Šafarić: Dinamu želim sve najbolje u Ligi prvaka, ali mi možemo izvući bodove u svakoj utakmici’

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Foto: NK Varaždin

Varaždin je na svom terenu svladao Rijeku 2:0 u trećem kolu SuperSport HNL-a i tako zadržao stopostotan učinak na početku sezone. Momčad Nikole Šafarića do treće uzastopne pobjede stigla je zahvaljujući Ivanu Mamutu, koji je u prvom poluvremenu dvaput zatresao riječku mrežu, u 20. i 31. minuti.

Varaždin nakon tri kola ima maksimalnih devet bodova, koliko i vodeći Osijek, dok je Rijeka trenutačno šesta s tri boda iz dvije odigrane utakmice.

Šafarić je nakon utakmice bio vrlo zadovoljan onime što je njegova momčad prikazala, posebno u prvom poluvremenu.

“Bolje nije moglo. Još jedna odlična utakmica i sjajno 1. poluvrijeme. Malo smo mekano ušli u susret, a gol nas je probudio. Sve se otvorilo, brzo smo zabili i drugi gol, a mogli smo i još koji jer smo imali akcije. Odigrali smo odlično protiv kvalitetne Rijeke, svaka čast momcima.”

Trener Varaždina posebno je istaknuo karakter i širinu svoje momčadi. Varaždin je ostvario tri pobjede u nizu, unatoč tome što je zbog ozljeda morao mijenjati stoperski par iz utakmice u utakmicu.

“Nije lako pobijediti tri utakmice zaredom. Momčad je ostala na okupu, dišemo svi zajedno. Nevjerojatno je da tri utakmice mijenjamo stopere zbog ozljeda, ali eto, imamo širinu. Mala je razlika između onih u prvih 11 i onih koji čekaju šansu s klupe. Imamo jako puno igrača koji mogu odmah ući u igru i to me veseli.”

Varaždin u sljedećem kolu očekuje gostovanje kod Dinama, i to u vrlo specifičnom trenutku. Zagrepčani će između dviju utakmica play-offa Lige prvaka protiv Vikinga ugostiti Šafarićevu momčad.

“Ići ćemo u Zagreb pokušati izvući pozitivni rezultat. Želim im sve najbolje u Ligi prvaka, ali se nadam našoj odličnoj predstavi. Bit će odlična atmosfera, ovo će nam biti kao još jedna europska utakmica.”

Šafarić je pritom istaknuo kako je od dolaska u klub uspio promijeniti mentalitet momčadi i uvjeriti igrače da protiv svakog protivnika mogu tražiti bodove.

“Otkad sam došao u Varaždin, uspio sam uvjeriti momčad da može izvući bodove iz svake utakmice.”