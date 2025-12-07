Šafarić: Bio sam protiv da se igra, mislim da je dosta ljudi i na televiziji odustalo gledati utakmicu

Podijeli :

Zeljko Hajdinjak/CROPIX via Guliver

Lokomotiva je imala 2:0 na poluvremenu protiv Varaždina...

…a onda u drugom dijelu primila čak četiri gola i izgubila 4:2.

Većina utakmice igrala se po gustoj magli, na rubu regularnih uvjeta. Mateo Barać, Iuri Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić zabili su za Varaždin, dok su strijelci za Lokomotivu bili Aleks Stojaković i Marko Pajač.

Trener Varaždina Nikola Šafarić otkrio je nakon pobjede kako je bio za prekid na poluvremenu nakon loše vidljivosti.

“Bio sam protiv da se igra, mislim da je dosta ljudi i na televiziji odustalo gledati utakmicu kad se ništa nije vidjelo, navijači na tribinama ne znam koliko su oni mogli vidjeti, a meni je osobno dolje jako teško bilo vidjeti. A i rezultat nam nije išao u prilog”, rekao je trener Varaždina.