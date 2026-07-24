S Hajdukom je igrao finale UEFA-ine Lige prvaka mladih, a sada je potpisao za Lokose

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NK Lokomotiva Zagreb

Mate Antunović novi je igrač Lokomotive. Bivši napadač Hajduka sporazumno je raskinuo ugovor s Varaždinom i karijeru nastavlja u zagrebačkom prvoligašu.

Drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u Dugopolju, ali nakon povratka u Varaždin očito su igrač i klub imali drugačije planove.

“Presretan sam dolaskom u klub koji iz godine u godinu promovira mlade igrače i uz to ima sjajne rezultate. Moj osobni cilj je napredovati i zabijati golove u dresu Lokomotive uz svoje suigrače i vrhunski stožer koji imamo. Samim time doći će i sve ostalo. Smatram da imamo kvalitetu za ponoviti prošlogodišnji uspjeh kluba, čak i više od toga. Jedva čekam da krenu utakmice i veselim se svemu što je ispred nas”, rekao je na predstavljanju 20-godišnji napadač.

Antunović je nogometnu afirmaciju stekao u Hajduku, s kojim je 2023. godine igrao finale UEFA-ine Lige prvaka mladih.

Bio je dio generacije koja je ostvarila jedan od najvećih uspjeha u povijesti Hajdukove akademije, a nakon toga je otišao u Italiju.