Rudeš ukinuo naziv ‘pioniri’ za mlađe kategorije, evo kako će ih sada zvati

Nogometni klub Rudeš, vodeća momčad SuperSport Prve nogometne lige, objavio je kako više neće koristiti naziv „pioniri“ za svoje mlađe dobne kategorije, iako je riječ o službenom terminu koji propisuje Hrvatski nogometni savez. Dosadašnji naziv odnosio se na igrače u dobi od 14 i 15 godina, dok su „mlađi pioniri“ obuhvaćali nogometaše od 12 i 13 godina. Takva terminologija ne odgovara vodstvu kluba, koje je stoga predložilo nove nazive za te uzraste te uputilo javno priopćenje s obrazloženjem svoje odluke.

“Poštovani roditelji, članovi i sportska zajednico NK Rudeš,

ovim putem želimo vas obavijestiti da NK Rudeš službeno započinje i provodi proces odmicanja od dosadašnjeg nazivlja „pioniri“ za uzraste U12 do U15.

Iako je taj naziv duboko ukorijenjen u hrvatskoj nogometnoj tradiciji, on više ne odražava suvremene razvojne, europske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima.

U skladu s modernim smjernicama UEFA-e, DFB-a, FIGC-a i drugih europskih nogometnih saveza, kao i s praksom vodećih europskih nogometnih akademija, NK Rudeš prelazi na stručno, razvojno i jasno kategorizirano nazivlje uzrasta, umjesto tradicionalnog i zastarjelog sustava imenovanja.

Zašto odustajemo od naziva „pioniri“?

naziv je povijesno i kulturno zastario te ne prati suvremenu nogometnu terminologiju

u europskom nogometnom obrazovanju taj se termin više ne koristi

ne prati jasno razvojne faze djeteta sukladno UEFA standardima

ne definira precizno fazu učenja, treninga, natjecanja i napretka

ne komunicira dovoljno profesionalno prema roditeljima, klubu i javnosti

Zbog toga klub napušta opći i široki naziv „pioniri“, kako bi otvorio prostor preciznijem, suvremenijem i razvojno smislenijem nazivlju.

Novo službeno nazivlje kategorija unutar kluba

Sukladno navedenim smjernicama i strateškoj odluci kluba, NK Rudeš uvodi sljedeće nazivlje:

U12 i U13: mlađa skupina

U14 i U15: starija skupina

Ovi nazivi jasno odražavaju:

razvojnu fazu igrača

pripadnost akademskom sustavu kluba

europski standard terminologije

kontinuitet i hijerarhiju unutar Škole nogometa NK Rudeš

Novo nazivlje primjenjuje se od 01.01.2026.

Zaključak

Naziv „pioniri“ bio je dugi niz godina dio nogometne tradicije, no suvremeni nogomet zahtijeva jasnoću, preciznost i razvojnu dosljednost. Ovom promjenom NK Rudeš dodatno potvrđuje svoju usmjerenost prema modernom, akademskom i europskom modelu rada s mladim igračima.

NK Rudeš ostaje čvrsto posvećen:

modernom i odgovornom razvoju djece

međunarodnim standardima i trendovima

stvaranju okruženja u kojem svaki mladi igrač ima jasnu razvojnu putanju

S poštovanjem,

NK Rudeš – Akademija