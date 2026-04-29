Rudeš sve bliže SHNL-u, HNS odbio zakašnjeli zahtjev Sesveta

Trenutno druga momčad druge lige NK Sesvete nije na vrijeme predala zahtjev za licencu za SHNL, već samo za Prvu NL. Zatim je momčad zaredala s dobrim rezultatima i ušla u borbu za vrh ljestvice pa je klub dva mjeseca kasnije pokušao proširiti svoj zahtjev.

HNS je danas objavio da je zahtjev Sesveta za SHNL licencu odbijen jer je predan nakon isteka roka.

Sesvetama sada preostaje jedino podnijeti žalbu u roku od osam dana i nadati se pozitivnoj odluci. U suprotnom će, bez obzira na konačan plasman ove sezone, i sljedeće godine igrati u Prvoj NL.

Ovakav razvoj događaja uvelike ide na ruku Rudešu. Svi sadašnji prvoligaši dobili su SHNL licencu, baš kao i vodeći sastav Prve NL, koji je već neko vrijeme prvi kandidat za povratak u najviši rang hrvatskog nogometa nakon dvije sezone izbivanja.

Pet kola prije kraja prvenstva Rudeš ima četiri boda više od Sesveta te čak sedam prednosti ispred trećeplasirane Cibalije. Budući da njihov najveći konkurent trenutačno ima administrativne probleme s licencom, Rudeš je vrlo blizu potvrde povratka u hrvatsku nogometnu elitu.