Rudeš izgubio od Cibalije i ponudio Sesvetama priliku za povratak u borbi za naslov

HNK Cibalia Vinkovci

U 31. kolu SuperSport Prve nogometne lige Rudeš je ugostio Cibaliju te je tražio povećanje prednosti na vrhu ljestvice. Međutim, na domaćem terenu su izgubili s 3:2 te su zakomplicirali situaciju u borbi za naslov.

Rudeš je poveo u trećoj minut golom Merlina Hadzija, no klub sa zapada Zagreba je od 15. do 36. minute primio tri gola i Cibalia je preokrenula susret. Za 1:1 je pogodio Petar Brlek, za prednost od 2:1 David Žabec, a vodstvo od 3:1 donio je David Bosek.

Poraz Rudeša je u 82. minuti golom iz kaznenog udarca ublažio Jurica Poldrugač. Rudeš je i dalje ovim porazom na vrhu s 59 bodova, pet više od drugoplasirane Cibalije i pet više od trećeplasiranih Sesveta.

Međutim, Sesvete imaju i utakmicu manje koju će nadoknaditi na domaćem terenu protiv Dugopolja. Ono što ide u korist Rudešu je što oni jedini imaju licenzu za SHNL, a šansa ostalim klubovima je da dostignu Rudeš te uspiju zadovoljiti zahtjeve HNS-a na žalbenom roku koji završava netom prije posljednjeg kola Prve NL.