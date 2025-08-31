Rožman: Treba opustiti dečke, vjerujem da će doći bolja vremena za nas

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Osijek i dalje ne zna za pobjedu u novoj sezoni.

U petom kolu Supersport HNL-a Osječani su na Maksimiru s Lokomotivom remizirali 1:1. S utakmicom na Maksimiru, očekivano, ne može biti zadovoljan trener Osijeka Simon Rožman.

“Čestitke momcima, bila je sadržajna utakmica. Mi smo bili bolji prvo poluvrijeme, oni drugo. Jednostavno moramo bolje koristiti prilike. Vidi se da je došlo do straha u koncepciji igre. Žao mi je jer imamo dosta problema s ozljedama, sve izmjene su nam bile na tom tragu. Treba opustiti dečke i vjerujem da će nakon reprezentativne stanke doći bolja vremena za nas”, rekao je.

Strateg Lokomotive Nikica Jelavić je u izjavi nakon utakmice bio znatno raspoloženiji.

“Jako sam zadovoljan, još jedan dobar rezultat. Veseli me i dobra igra. Prvih pola sata smo dominirali, a onda neshatljivo pali. Počeli smo gubiti lopte. Tu je Osijek stigao do daha, zabili su gol. Na poluvremenu smo se konsolidirali i na kraju je moglo to otići i na našu stranu da je bilo malo više sreće”, poručio je Jelavić.